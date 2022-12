Fransa Milli Takımı, krallar gibi karşılandı. Dünya Kupası'nı ikinci tamamlayan Fransa'ya sevinç gösterileri...

Başarılı mı başarısız mı? Tüm futbolseverlerin aklında Fransa hakkındaki tek soru bu. Üst üste iki kez Dünya Kupası finalinde yer alıyorsunuz ve şampiyonluğu penaltı atışları sonucu kaybediyorsunuz. Bence onlara "Başarısızlar" demek biraz haksızlık olur. Üstelik 2026'da düzenlenecek kupa için bile şimdiden ağır favori konumundalar. Fransa halkı da onları krallar gibi karşıladı.Fransa, 2022 Dünya Kupası yolculuğuna D Grubu'nda başladı. Avustralya, Danimarka ve Tunus'un olduğu gruptan lider çıktılar. Hemen hemen herkes, turnuva öncesinde Danimarka'nın sürpriz yapabileceğini ve liderlik koltuğuna oturabileceklerini söylüyordu. Zira Fransa, bir önceki turnuvada yer alan oyunculardan bir çoğunu sakatlık sebebiyle kadroya dahil edememiş; Ballon d'Or sahibi Benzema ve Leipzig'in yıldızı Nkunku da turnuvaya kısa süre kala yine sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartılmıştı. Fransa için tehlike çanları çalıyordu. Herkesin unuttuğu bir şey vardı: Fransa'nın kadro derinliği. Her pozisyonda çok alternatifi olan belki de şu anda dünyanın en derin oyuncu grubuna sahip Gök Mavililer. Grup aşamasında ilk iki maç sonunda liderliği garantilemiş. C Grubu ikincisini bekliyorlardı. C grubu ikincisi Polonya olmuştu. Fransa, Polonya karşısında güç gösterisi yaparak kazandı. Olayların adamı Mbappe, yine bir Dünya Kupası'nda rüştünü ispatlıyordu. Aslında çoğu Fransız oyuncu, kulüp kariyerinin çok üstünden bir performans sergiliyordu çünkü beraber oynamaktan mutlulardı. Konfor alanlarında çok rahatlardı. Çeyrek finallerle birlikte -daha dişli rakiplerin de gelmesiyle- Fransa oyunu forse etmekte zorlandı; ancak tam bir turnuva hocası olan Didier Deshamps skora gitmeyi bildi. Önce İngiltere maçında Harry Kane'in kaçırdığı penaltı sonrası 2-1 kazandılar, ardından turnuvanın en büyük sürprizine imza atan Fas'ı 2-0 ile geçtiler. Finalde hikâyesi bol bir Arjantin-Fransa maçına tanık olduk. Arjantin 2-0 öne geçti; Mbappe'nin iki dakika kafasını sahaya vermesi skoru 2-2'ye getirdi. Uzatmalarda PSG'nin iki yıldızı Messi ve Mbappe yine arka arkaya sahneye çıktılar. Ve normal süre 3-3 bitti. Penaltılarda Arjantin üstünlük kurdu ve kupayı kazandı ama Fransa'nın başarısız olduğunu kimse söylemez. Zaten Fransa halkı da onları kahramanlar gibi karşılayarak sonuçtan mutsuz olmadıklarını gösterdiler...