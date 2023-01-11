Fransa'nın başkentinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan tren garında dehşet saçtı













TREN SEFERLERİ BİR SÜRE DURDURULDU

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Gare du Nord tren istasyonunda korkunç bir olay meydana geldi. İstasyona gelen bir kişi elindeki bıçakla etarfa saldırdı ve 6 kişiyi yaraladı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Paris'te üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından yaşandı. Tren istasyonunda saldırgan elindeki bıçakla insanlara saldırdı. Gare du Nord istasyonuna düzenlenen saldırıda biri polis memuru olmak üzere altı kişi yaralandı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından kısa süre içinde etkisiz hale getirildi.Çevredeki yaralılara sağlık ekibinin müdahale ettiği ve aciz durumdaki zanlının bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan tren seferlerinin yeniden başladığı belirtildi.