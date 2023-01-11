Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Gare du Nord tren istasyonunda korkunç bir olay meydana geldi. İstasyona gelen bir kişi elindeki bıçakla etarfa saldırdı ve 6 kişiyi yaraladı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Paris'te üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından yaşandı. Tren istasyonunda saldırgan elindeki bıçakla insanlara saldırdı. Gare du Nord istasyonuna düzenlenen saldırıda biri polis memuru olmak üzere altı kişi yaralandı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından kısa süre içinde etkisiz hale getirildi.
DÜNYA
11 Ocak 2023 - 13:12
Fransa'nın başkentinde korkunç olay! Bıçaklı saldırgan tren garında dehşet saçtı
Paris'te bir tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği ve 6 kişiyi yaraladığı bildirildi. Saldırgan, polisin açtığı ateşle etkisiz hale getirilirken, İçişleri Bakanı Gerard Dalmannin de saldırı hakkında yorum yaptı.
DÜNYA
11 Ocak 2023 - 13:12