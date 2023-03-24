Fransa sokakları yangın yeri! Protestocular belediye binasını ateşe verdi!













BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Fransa genelinde, sendikaları emeklilik yaşını iki yıl artırarak 64'e çıkarmayı içeren reformlara karşı çıkmaya çağıran gösteriler düzenlendi. Protestocular, hükümete, parlamento oylaması yapılmadan belirleyici kabul edilen reformlardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.Dijon ve Rennes kentlerinin yanı sıra Rouen'de göstericiler sokaklara akın etti polis ve göstericilerin arasında ise gerilim yükseldi.Başkent Paris'te polis tarafından onaylanan bir protestoda olaylar çıktı. Polis göstericilere karşı çıkarken bir ara çatışma çıktı. Protestocular, sokaklarda çöp bidonlarını ateşe verirken otobüs durakları tahrip edildi. Kentte izinsiz gösterilen halen devam ediyor.Protestolar çok sayıda kentte devam ederken, göstericilerin Bordeaux belediye binasını ateşe verdiği görüldü. Olayın görüntülerinde Belediye Binası'nın ana girişinin yandığı görülüyor.Protestolar devam ederken, Paris'te polis ve protestocular arasında gece geç saatlere kadar çatışma çıktı. Paris'te gerçekleştirilen gösterilerde 80 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Kentte barikatlar kuruldu ve polisle aktivistler arasında çatışma çıktı.