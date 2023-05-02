DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:18

Fransa sokakları yeniden karıştı

Güvenlik güçleri ile çatıştılar, dükkanları ve araçları ateşe verdiler.

DÜNYA
02 Mayıs 2023 - 03:18
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Fransa sokakları yeniden karıştı


    Fransa'da yüzbinlerce kişi sokağa çıktı. Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran emeklilik reformu 1 Mayıs gösterilerinde de protesto edildi. Protestoculardan biri, emeklilik reformunu geri çekilmediği sürece protestoya devam edeceklerini ve tek isteklerinin Macron'un reformlardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti.

Fransa



    Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi ise sert oldu. Polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale edildi.

   Öfkesi dinmeyen göstericiler, Paris sokaklarını ateşe verdi. Araçlar ve dükkanlar yakıldı, otobüs durakları yerle bir edildi. Polisin müdahelesin karşı protestocular da polislere molotof kokteyli attı.

Fransa

Olaylarda 6 polis memuru yaralanırken yaklaşık 200 gösterici de gözaltına alındı.

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