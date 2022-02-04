Fransa, Türkiye'nin e-Nabız sistemini kopyaladı!

Türkiye’de son günlerin vazgeçilmez uygulamalarından biri olarak kullanılan e-Nabız istemi fransa için örnek bir uygulama oldu. Sağlık sistemi için yeni bir düzenleme getirmek isteyen Fransa, Türkiye'nin kullandığı sistemin neredeyse aynısını vatandaşları için kullanıma açtı.
Sağlık Bakanlı tarafında geliştirilen ve son 7 yıldır tüm Türkiye'de kullanılan e-Nabız sisteminin Avrupa'ya ilham olması gurur verici bir başarı olarak değerlendirilirken, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, kullandıkları bu sistemin sağlık alanında neredeyse bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi.
Uygulama için yaklaşık olarak 2 milyar euro gibi bir harcama yapan Fransa, uygulamanın 3 ay sonra gibi bir süre sonrasında tam kapasiteli olarak vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlanacağını bildirdi.
Sağlık Bakanlı tarafında geliştirilen ve son 7 yıldır tüm Türkiye'de kullanılan e-Nabız sisteminin Avrupa'ya ilham olması gurur verici bir başarı olarak değerlendirilirken, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, kullandıkları bu sistemin sağlık alanında neredeyse bir devrim niteliğinde olduğunu söyledi.
Uygulama için yaklaşık olarak 2 milyar euro gibi bir harcama yapan Fransa, uygulamanın 3 ay sonra gibi bir süre sonrasında tam kapasiteli olarak vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlanacağını bildirdi.