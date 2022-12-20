Dünya Kupası'na şampiyonluk iddiası ile giden Portekiz'de, iki maçın ardından İsviçre ve Fas karşılaşmalarında kendisini yedeklerde buldu. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'dan teklif aldığı iddia edilmiş, Ronaldo'nun bu teklifi Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği için teklifi reddettiği öğrenildi.
SPOR
20 Aralık 2022 - 13:47
Fransız ekibi Marsilya'dan Cristiano Ronaldo itirafı
2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile mücadele ederken Manchester United ile olan sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
SPOR
20 Aralık 2022 - 13:47
EDİTÖR