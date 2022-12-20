Fransız ekibi Marsilya'dan Cristiano Ronaldo itirafı













Fransa'dan flaş iddia geldi!

Dünya Kupası'na şampiyonluk iddiası ile giden Portekiz'de, iki maçın ardından İsviçre ve Fas karşılaşmalarında kendisini yedeklerde buldu. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'dan teklif aldığı iddia edilmiş, Ronaldo'nun bu teklifi Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği için teklifi reddettiği öğrenildi.Marsilya kulübünün elçisi olarak görev alan Basile Boli, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş itiraflarda bulundu. Basile Boli yaptığı açıklamada bu yaz Ronaldo ile görüşmeler yapıldığını, Marsilya'ya gelmesi gerektiğini belirtti. Boli, ayrıca Ronaldo için yaşlı ama hala rakipleri ürpertecek oyuncu olduğunu söyledi.