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20 Aralık 2022 - 13:47

Fransız ekibi Marsilya'dan Cristiano Ronaldo itirafı

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile mücadele ederken Manchester United ile olan sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SPOR
20 Aralık 2022 - 13:47
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Fransız ekibi Marsilya'dan Cristiano Ronaldo itirafı


Dünya Kupası'na şampiyonluk iddiası ile giden Portekiz'de, iki maçın ardından İsviçre ve Fas karşılaşmalarında kendisini yedeklerde buldu.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'dan teklif aldığı iddia edilmiş, Ronaldo'nun bu teklifi Avrupa'da oynamaya devam etmek istediği için teklifi reddettiği öğrenildi.



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Fransa'dan flaş iddia geldi!

Marsilya kulübünün elçisi olarak görev alan Basile Boli, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

Basile Boli yaptığı açıklamada bu yaz Ronaldo ile görüşmeler yapıldığını, Marsilya'ya gelmesi gerektiğini belirtti.

Boli, ayrıca Ronaldo için yaşlı ama hala rakipleri ürpertecek oyuncu olduğunu söyledi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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