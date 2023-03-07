Fransızlar Mostafa Mohamed ile ilgili kararını veremedi







Mohamed Nantes'te kalacak mı?







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’e satın alma opsiyonuyla birlikte gönderdiği golcü oyuncusuyla ilgili henüz karar verilmedi.Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Mostafa Mohamed, bir türlü beklenen istikrarı sağlayamamıştı.39 karşılaşmada bu sezon Nantes formasını terleten Mısırlı golcü bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.Fransız kulübüne Mostafa Mohamed ile ilgili olarak opsiyon maddesinin kullanılıp kullanılmayacağını soran Galatasaraylı yetkililer henüz bir yanıt alamadı. Sezonun kalan bölümünde sergileyeceği performans Fransa’da kalıp kalmayacağı konusunda Mohamed için belirleyici bir rol oynayacak.