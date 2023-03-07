SPOR
07 Mart 2023 - 00:06

Fransızlar Mostafa Mohamed ile ilgili kararını veremedi

Galatasaray’dan sezon başında Fransız ekibi Nantes’e kiralık olarak gönderilen Mostafa Mohamed’in kariyerine nasıl devam edeceği büyük bir merak konusu haline geldi.

SPOR
07 Mart 2023 - 00:06
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fransızlar Mostafa Mohamed ile ilgili kararını veremedi


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’e satın alma opsiyonuyla birlikte gönderdiği golcü oyuncusuyla ilgili henüz karar verilmedi.

Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Mostafa Mohamed, bir türlü beklenen istikrarı sağlayamamıştı.

Mohamed Nantes'te kalacak mı?



39 karşılaşmada bu sezon Nantes formasını terleten Mısırlı golcü bu müsabakalarda 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

mostafa mohamed nantes

Fransız kulübüne Mostafa Mohamed ile ilgili olarak opsiyon maddesinin kullanılıp kullanılmayacağını soran Galatasaraylı yetkililer henüz bir yanıt alamadı.

Sezonun kalan bölümünde sergileyeceği performans Fransa’da kalıp kalmayacağı konusunda Mohamed için belirleyici bir rol oynayacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ