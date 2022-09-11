SPOR
11 Eylül 2022 - 18:58

Fredrik Ulvestad ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor'un oyuncusu Fredrik Ulvestad, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonun ilk defa rakip fileleri havalandırdı.

SPOR
11 Eylül 2022 - 18:58
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Fredrik Ulvestad ligdeki ilk golünü attı

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşan Sivasspor'da Fredrik Ulvestad rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında deneyimli oyuncu Ulvestad, topu ağlarla buluşturdu. Norveçli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Ulvestad, golden sonra arkadaşlarıyla sevinç yaşadı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon 6 lig maçında maçta görev aldı. 1 kez sarı kart gören Ulvestad, 4 kez de ilk 11'de görev aldı.

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