MEDYA
22 Ekim 2022 - 12:58

Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'

Friends dizisinin sevilen oyuncularından biri olan Matthew Perry, People dergisine yaptığı itiraflarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu tedavi sürecini ve ölüme yaklaştığı günleri anlattı.

MEDYA
22 Ekim 2022 - 12:58
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Friends'in Chandler'ı bu kez üzdü: 'Yaşama şansı neredeyse yok'


90’lı yıllara damgasını vuran ve günümüzün de kült dizilerinden biri olan Friends, son olarak Reunion bölümü ile yeniden ekranlara gelmişti. Dizinin Chandler’ı Matthew Perry’den yıllar sonra özel hayatı ile ilgili büyük bir itiraf geldi.

‘’ Ölüme yaklaştım ‘’

1994 yılında yayın hayatına başlayan ve 2004 yılına kadar devam eden Friends dizisi, tüm zamanların en iyi dizileri arasında gösteriliyor. Başrollerinde Jennifer Anniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry ve Matt LeBlanc’ın yer aldığı dizi, Monica, Rachel, Chandler, Joey, Phobe ve Ross ismindeki 6 kişilik arkadaş grubunun başından geçen kimi zaman eğlenceli kimi zaman dramatik olayları anlatıyor.



Matthew perry uyuşturucu

Dizide Chandler karakterine hayat veren Matthew Perry, bir dönem çok konuşulan özel hayatıyla ilgili itirafta bulundu. Dizi devam ederken birden aşırı kilo alan ve aniden zayıflayan Matthew Perry’nin madde bağımlılığı ile mücadele ettiği biliniyordu.

People dergisine röportaj veren oyuncu, Friends devam ederken hem alkol hem de madde bağımlısı olduğunu ve bu dönemde büyük zorluklar atlatarak ölümle burun buruna geldiğini söyledi. Esprili tavırlarıyla ikonikleşen Chandler Bing karakterini canlandıran oyuncu, uzun süre uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ettiğini ve bu nedenle 15 kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü anlattı.

‘’ Yaşama şansı neredeyse yok ‘’

Şu an 53 yaşında olan oyuncu, gençlik döneminin yanı sıra birkaç yıl öncesine kadar uyuşturucu bağımlılığının devam ettiğini belirterek, 49 yaşında aşırı dozdan hastaneye kaldırıldığını ve 5 ay boyunca tedavi gördüğünü sevenleriyle paylaştı. Tedavi sürecinde iki hafta komada kalan oyuncu, doktorların ‘’ yaşama şansı neredeyse yok ‘’ dediğini ve entübe edilerek yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Matthew perry uyuşturucu

People dergisine yaptığı açıklamalarda hayranlarını üzen Matthew Perry, uyuşturucu bağımlılığından 2003 yılında kurtulduğunu ve En İyi Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildiğini fakat yıllar sonra bağımlılığının yeniden tetiklenerek ölümle burun buruna geldiği itirafında bulundu.

Öte yandan final bölümünden 17 yıl sonra ‘’ Friends Reunion Special ‘’ bölümüyle bir araya gelen oyuncuların yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekmiş ve Matthew Perry ile David Schwimmer’ın geçirdiği estetik operasyonlar yeni bölüme damga vurmuştu.

EDİTOR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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