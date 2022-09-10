YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:10

FSM köprüsünde kontrol noktasından süratli geçen şahıs 2 polisi yaraladı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü girişinde polisin kontrol noktasından yavaşla ihtarına uymayan ticari panelvan sürücüsü polisin kontrol noktasını da aşarak görev halindeki 2 polis memurunu yaraladı.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:10
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FSM köprüsünde kontrol noktasından süratli geçen şahıs 2 polisi yaraladı


Olay 03.00 sıralarında FSM Köprüsü'nde Anadolu Yakası girişinde uygulama yapan polis ekibi, köprüye süratli bir şekilde giriş yapan 48 AGP 572 plakasına sahip ticari panelvana dur ikazında bulundu. Hızla gelen ticari panelvan uygulama noktasındaki polislere çaptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru da ciddi yara aldı. Yoluna devam etmekte olan araç köprüde hareket halinde Durmuş S. idaresindeki 34 BEP 442 plakasına sahip hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere vurarak durabilen Durmuş S kazıyı hafif sıyrıklalar atlatırken süratli gelen şahsı polis ekipleri durdurabildi.

Sağlık ekiplerinin 'de olay mahaline gelmesiyle yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Ticari araç sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ekipleri, itfaiye ambulans yollandı. Olayın ardından olay yerinde bir müddet inceleme yapan polis ekipleri FSM köprüsünü tek taraflı şeritten kontrollü şekilde trafik akışını sağladı. Olay yerine çekicinin de gelmesiyle trafik olağan haline geri döndü.



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