FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti! Dev kripto aylar sonra 16 bin doların altını gördü

Likidite eksikliği nedeniyle geçen hafta iflas başvurusunda bulunan FTX, bir kripto para birimi düşüşüne yol açtı. Dijital varlıklardaki düşüş eğilimi devam ediyor. Geçen Çarşamba günü 15.588 dolara düşen Bitcoin, iki yılın en düşük seviyelerini test etti. Hafta boyunca düşüşünü sürdüren majör kripto para, piyasayı 16.229 dolardan kapattı.
Bitcoin, haftalık fiyat hareketinde değerinin %21,89'unu kaybetti. Bu, 13 Haziran haftasından bu yana en büyük haftalık düşüşü işaret etti. Son kripto finans şirketi Celsius Network bir likidite krizinde iflas ettiğinde Bitcoin böyle bir gerileme gösterdi. Dev kripto para bugün de düşüşünü sürdürüyor ve 15.926 dolardan işlem görüyor. Şirkete 10 milyar dolar aktarıldığı bildirildi. İflas için başvuru yapan FTX için her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, kullanıcı varlıklarını yatırım firması Alameda Research'e devrederek ve bu varlıkları yüksek riskli yatırımlar yapmak için kullanarak platforma bir "arka kapı" açtı. Uluslararası kuruluşlar, yaklaşık 10 milyar dolarlık kullanıcının bu şekilde yasa dışı olarak kullanıldığını duyurdu.
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