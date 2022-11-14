Kripto
14 Kasım 2022 - 12:11

FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti! Dev kripto aylar sonra 16 bin doların altını gördü

Dijital varlıklar, en yüksek işlem gören kripto para borsalarından biri olan FTX'in iflas başvurusunda bulunmasından sonra büyük kayıplar yaşadı. Piyasadaki aşağı yönlü baskı yeni haftada da devam ediyor.

Kripto
14 Kasım 2022 - 12:11
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FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti! Dev kripto aylar sonra 16 bin doların altını gördü
Likidite eksikliği nedeniyle geçen hafta iflas başvurusunda bulunan FTX, bir kripto para birimi düşüşüne yol açtı. Dijital varlıklardaki düşüş eğilimi devam ediyor. Geçen Çarşamba günü 15.588 dolara düşen Bitcoin, iki yılın en düşük seviyelerini test etti. Hafta boyunca düşüşünü sürdüren majör kripto para, piyasayı 16.229 dolardan kapattı.

13 HAZİRAN’DAN BU GÜNE KADAR BİR İLK

FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti

Bitcoin, haftalık fiyat hareketinde değerinin %21,89'unu kaybetti. Bu, 13 Haziran haftasından bu yana en büyük haftalık düşüşü işaret etti. Son kripto finans şirketi Celsius Network bir likidite krizinde iflas ettiğinde Bitcoin böyle bir gerileme gösterdi. Dev kripto para bugün de düşüşünü sürdürüyor ve 15.926 dolardan işlem görüyor. Şirkete 10 milyar dolar aktarıldığı bildirildi.

İflas için başvuru yapan FTX için her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, kullanıcı varlıklarını yatırım firması Alameda Research'e devrederek ve bu varlıkları yüksek riskli yatırımlar yapmak için kullanarak platforma bir "arka kapı" açtı. Uluslararası kuruluşlar, yaklaşık 10 milyar dolarlık kullanıcının bu şekilde yasa dışı olarak kullanıldığını duyurdu.

FTX depremi Bitcoin'i alt üst etti

ETHEREUM YÜZDE 22’DEN FAZLA KAYIP YAŞADI

 Bitcoin'den sonra en pahalı ikinci dijital varlık olan Ethereum'un fiyatı geçen hafta %22,11 düştü. Ethereum geçen Çarşamba günü günlük %17'den fazla düşüşle 1.073 dolara düştü. Ethereum bugün 1.184 dolardan işlem görüyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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