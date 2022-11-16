Dünyanın en önde gelen borsalarından bir tanesi olan ve küresel alanda soruşturma altında olan FTX'in çöküşü, kripto para piyasasını oldukça fazla sarstı. FTX'in meydabna getirdiği bu sarsıntı bir milyondan fazla olarak tahmin edilen alacaklı tarafından yakından takip edilirken, Reuters, FTX'in çöküşünün bir sonucu olarak kripto pazarından 190 milyar dolardan fazlasının çıkarıldığını bildirdi.
7 Kasım haftasında başlayan Bitcoin kriziyle birlikte son 10 gündeki kayıp %20. Ethereum'un kaybı %23. En büyük kripto para birimlerinden biri olan Solana, FTX'in çöküşünden sert bir şekilde etkilendi. Solana bu ay içinde mevcut değerinin neredeyse yarısından fazlasını kaybetti. Reuters'in bildirdiğine göre Solana'nın FTX CEO'su Sam Bankman-Fried ile yakın temas halinde olduğu söyleniyor. Bankman-Fried kaza sırasında Solana'daki hissesini satmış olabilir.
Diğer taraftan, kripto piyasasında önde gelen isimler, sektöre olan güvenin tekrar kazanılması için daha sıkı düzenlemelerin gerekli olduğunu savunuyorlar. Fikir, Binance patronu Changpeng Zhao'dan da destek alırken Bali zirvesindeki G20 liderleri toplantısında konuşan Zhao, "Kripto alanında düzenleyici netliği ve düzenleyici karmaşıklığı artırmamız gerekiyor" dedi ve sektörde kötü adamlar olduğunu da sözlerine ekledi.
Kripto
16 Kasım 2022 - 21:54
FTX'in çöküşü kripto borsasında 190 milyarı yok etti!
FTX'in çökmesinin hemen ardından kripto pazarından yaklaşık olarak 190 milyar dolardan fazlası yok oldu. Kripto pazarındaki büyük isimlerden regülasyon yönünde bir düzenleme çağrıları geldi.
Kripto
16 Kasım 2022 - 21:54
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