Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin'in nikah şahitleri Erdoğan ailesi oldu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlenmeye karar verdiklerini duyurmuşlardı. Bir süre önce başlatılan nikah hazırlıkları tamamlandı ve çiftin ailesi ve yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreni hazırlandı.
İstanbul'da kıyılan nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'da katıldı. Erdoğan ailesi, Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin'in nikah şahitleri oldu.
Hümeyra Şahin kimdir?1976'da İstanbul'da dünyaya gelen Havva Hümeyra Şahin, 1998'de İstanbul Üniversitesi'nin Tarih Bölümü'nü bitirdi. Marmara Üniversitesi'ne geçiş yapan ve orada Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda masterını tamamlayan Şahin, 2007-2008 yılları arasında eğitim almak için Londra'ya gitti.
İtalyan Roma İşletme Okulu'na giren ve orada 'Sanat ve Kültür Yönetimi' master programını tamamlayan Hümeyra Şahin, birçok ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept alanından danışmanlıklar yaptı. Farklı edebiyat dergileri için deneme ve öyküler yazan Şahin, ilk öykü kitabına "Lacivert" adını verdi ve bu kitabını da 2012 yılında yayımlandı. Akşam gazetesinde köşe yazısı yazan Hümeyra Şahin , şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak aktif görevini sürdürmektedir.