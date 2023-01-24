Fulya Öztürk eski dostu Esra Ezmeci için açtı ağzını yumdu gözünü! Cinsel içerikli film itirafı pes dedirtti... Hepsini tek tek itiraf etti

Geçtiğimiz sezon FOX ekranlarında “Umudun Olsun ve Fulya” adlı programı sunan Fulya Öztürk, cinsel içerikli bir filmi canlı yayında izlemiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.
FULYA ÖZTÜRK'TEN PORNO AÇIKLAMASI... ESRA EZMECİ ARKAMDAN İŞ ÇEVİRMİŞ
Masa başı habercilikten çok sahada canlı haberciliği sevmesiyle tanınan Furya Öztürk'ün programda başına gelen olayın gerçek olmadığı anlaşıldı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için yapılan savaşta ateş altındaki Ermeni köyünde yaptığı canlı yayınla dünya çapında şöhrete kavuşan güzel sunucu bu olaydan sonra stüdyoda FOX TV’ canlı yayın sunmaya başladı. Ama burada başına öyle bir şey geldi ki herkese ibret oldu. Fulya ile umudun olsun adlı Programın sezon sonu tatiline giderken güzel sunucu ayrılık kararı aldığını duyurdu. Şu an ise CNN Türk Özel haberler Şefi olarak görev yapan Öztürk, "Ben bir dönem covid oldum, 2 hafta uzak kaldım. Esra Ezmeci zaten onu deneyimlemişti. Galiba böyle bir program da yapmak istiyormuş kendisi. Benim bırakacağımı da duyunca galiba benim de haberim olmadan arkalardan iş çevirmişler" dedi. Yaşanılan bu tatsız olayın üstünden uzun zaman geçti ve Haberler.com'un YouTube programına misafir olan Fulya Öztürk, canlı yayında cinsel içerikli filmin izletilmesiyle alakalı olarak "Bir görüntü vardı ama bir video değil, bir kadının göbek kısmı onu programda o zaman Esra Ezmeci büyüttü. Benim o kadar kurnazlığım yoktur reyting için... 2-3 hafta sonra hemen program başladı. ’Ya kardeşim gelin dürüst olun ya?’ Gittiğimi duyunca istemiş galiba. Söyleyebilirdi ‘ben de yapmak istiyordum’ diye" dedi.