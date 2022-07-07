Fulya Öztürk hangi kanalla anlaştı?

Fulya Öztürk Fulya ile Umudun Olsun programı ile birlikte kariyerinde daha da ilerlemiş ve sevilmişti. Programı biten sunucunun hangi kanala geçeceği ve program yapıp yapmayacağı sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Peki Fulya Öztürk'ün hangi kanalla anlaşma yaptığı belli oldu mu? Fulya Öztürk program yapmaya devam edecek mi? Fulya Öztürk ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fulya Öztürk hangi kanala geçtiHaber sunucusu olarak tanınan ve Fulya ile Umudun Olsun programında başarılarını devam ettiren Fulya Öztürk programını bitirmeye karar vermişti.
Başarılı sunucunun bu kararının ardından eskiden de çalıştığı CNN Türk kanalı ile anlaşma yaptığı ve Özel haberler Şefi olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Aynı zamanda Fulya Öztürk'ün CNN Türk kanalında kendine özel içerikler yapacağı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.