MEDYA
07 Temmuz 2022 - 18:04

Fulya Öztürk hangi kanalla anlaştı?

FOX TV ekranlarının Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'ün programının bitmesinin ardından hangi kanala geçeceği ve hangi programı yapacağı merakla araştırılmaya başlamıştı. Peki Fulya Öztürk hangi kanal ile anlaştı? Tüm detaylar haberimizde.

MEDYA
07 Temmuz 2022 - 18:04
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Fulya Öztürk hangi kanalla anlaştı?


Fulya Öztürk Fulya ile Umudun Olsun programı ile birlikte kariyerinde daha da ilerlemiş ve sevilmişti. Programı biten sunucunun hangi kanala geçeceği ve program yapıp yapmayacağı sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. Peki Fulya Öztürk'ün hangi kanalla anlaşma yaptığı belli oldu mu? Fulya Öztürk program yapmaya devam edecek mi? Fulya Öztürk ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fulya Öztürk hangi kanala geçti

Haber sunucusu olarak tanınan ve Fulya ile Umudun Olsun programında başarılarını devam ettiren Fulya Öztürk programını bitirmeye karar vermişti.



Fulya Öztürk Hangi Kanala Geçti

 Başarılı sunucunun bu kararının ardından eskiden de çalıştığı CNN Türk kanalı ile anlaşma yaptığı ve Özel haberler Şefi olarak çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Aynı zamanda Fulya Öztürk'ün CNN Türk kanalında kendine özel içerikler yapacağı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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