Furkan Palalı ve Gizem Karaca partner oldu! Ünlü iki ismin projesi için geri sayım başladı













Furkan Palalı ve Gizem Karaca'nın yeni projesi belli olurken Palalı, son olarak Şebeke dizisinde yer alırken Karaca ise Özür Dilerim filmiyle beraber seyircileriyle buluştu. Arzu Yurtsever’in yazdığı filmin yapımcılığını Berton Medya üstlenirken ikilinin yer alacağı dizi belli detayları...Şanlıurfa'da çekimleri yapılacak olan romantik komedi filminde evlenmek üzere olan Ceylan'ın terk edilmesiyle olaylar başlıyor. Vefat eden eşinden sonra kızıyla yaşamaya başlayan avukat Ender'in aşk hikayesi izleyiciyle buluşacak. Ulaş Çobancı’nın yönettiği filmin oyuncu kadrousunda yer alan isimler belli oldu. Gözde Okur’la Bülent Çolak bu hafta sete çıkacak olan filmde kamera karşısında yer alacak. Filmin oyuncu kadrosu ve tüm ekip pazar akşamı tanışma yemeğinde bulacak.