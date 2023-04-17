Dizi
17 Nisan 2023 - 13:48

Furkan Palalı ve Gizem Karaca partner oldu! Ünlü iki ismin projesi için geri sayım başladı

Başarılı oyuncu Furkan Palalı ve Gizem Karaca'nın yeni projesi belli olurken ikili başrol olarak ekranlarda yer almaya hazırlanıyor. İkilinin partner olacağı dizi ve yayın tarihine ilişkin detaylar haberimizde.

Dizi
17 Nisan 2023 - 13:48
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Furkan Palalı ve Gizem Karaca partner oldu! Ünlü iki ismin projesi için geri sayım başladı


Furkan Palalı ve Gizem Karaca'nın yeni projesi belli olurken Palalı, son olarak Şebeke dizisinde yer alırken Karaca ise Özür Dilerim filmiyle beraber seyircileriyle buluştu. Arzu Yurtsever’in yazdığı filmin yapımcılığını Berton Medya üstlenirken ikilinin yer alacağı dizi belli detayları...

Furkan palalı ve gizem karaca



Şanlıurfa'da çekimleri yapılacak olan romantik komedi filminde evlenmek üzere olan Ceylan'ın terk edilmesiyle olaylar başlıyor. Vefat eden eşinden sonra kızıyla yaşamaya başlayan avukat Ender'in aşk hikayesi izleyiciyle buluşacak. Ulaş Çobancı’nın yönettiği filmin oyuncu kadrousunda yer alan isimler belli oldu. Gözde Okur’la Bülent Çolak bu hafta sete çıkacak olan filmde kamera karşısında yer alacak. Filmin oyuncu kadrosu ve tüm ekip pazar akşamı tanışma yemeğinde bulacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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