Futbol camiası sallantıda! O takım da ligden ayrıldı: Taraftarlar neye uğradığını şaşırdı!







LİGDEN AYRILAN SPOR KULÜPLERİ







Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.4 şiddetinde yaşanan ve 11 ili etkileyen, büyük yıkımlara sebep olan deprem sonrası bazı spor kulüpleri de kararlar aldı. Bölgedeki spor kulüplerinden birçoğu ligden ayrılma kararlarını açıkladı. Önceki günlerde ligden ayrılma kararı alan 9 takımdan sonra Elazığspor'da ayrılma kararını açıkladı. Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.Yaşanan deprem sonrasında liglerden ayrılma kararı alan takımlar şöyle açıklandı: -Spor Toto Süper Lig'den Gaziantep FK ve Hatayspor çekilme kararı aldı. -Spor Toto 1. Lig'den Adanaspor ve Yeni Malatyaspor çekilme kararı aldı. -TFF 2. Ligd'den Adıyamanspor ve Diyarbekirspor çekilme kararı aldı. -TFF 3. Lig'den Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraş ve Osmaniyespor çekilme kararı aldı. -TFF 3. Lig 1. Grup takımı olan Elazığspor çekilme kararı aldı. Deprem dolayısıyla çekilme kararı alan takımlar, isteklerini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu isteklerin üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kararları onayladı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyon'u yöneticilerinin açıklamalarına göre, çekilme kararı alan takımların sezonda oynayacakları maçlarda hükmen mağlubiyetine karar verildiği açıklandı. Aynı zamanda takımların bir sonraki sezonda kaldıkları ligden devam edecekleri kararı da duyuruldu.