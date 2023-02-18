Futbol camiası yıkıldı! Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldı: O detay yürekleri yaktı!

Maalesef, Hatay'da meydana gelen depremde Rönesans rezidansı yıkıldı ve bu olay sonucunda Hataysporlu futbolcu Christian Atsu enkaz altında kaldı. Menajeri tarafından yapılan açıklamada, Atsu'nun maalesef hayatını kaybettiği bildirildi.
GÜNLERDİR KURTARILMAYA ÇALIŞILIYORDU. MENAJERİ DUYURDU. FUTBOLCU CHRISTIAN ATSU'NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Rönesans Rezidansı'nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 30 yaşındaki Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu tespit edildi, ancak maalesef arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada Atsu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu üzücü haberi doğruladı ve "Christian Atsu bulundu ve ne yazık ki hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Deprem sonrasında kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere, arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri, enkazın başında umutla bekleyerek arama kurtarma ekiplerinin Atsu'yu kurtarmasını beklemişlerdi.
ÖNCEKİ GÜN DAİRELERİ BULUNMUŞTU
Uzun süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, ses ve ısı algılama cihazlarıyla tespit edilen noktalara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un dairelerine ulaşıldı. Ne yazık ki, Atsu'nun cenazesi enkaz altından çıkarıldı, ancak Savut hala kayıp ve kendisinden haber
alınamıyor.