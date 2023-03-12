Futbol camiasının acı günü! Eski milli kaleci hayatını kaybetti: Herkesi yasa boğdu













Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Milli Takımı'ndaki eski kaleci Okan Gedikali'nin vefat ettiğini açıkladı. Gedikal, 62 yaşında idi. TFF yaptığı açıklamada, Türk futbolunun değerli isimlerinden birini kaybetmenin derin üzüntüsü dile getirildi.Dördü A Milli Takım, dokuzu Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 13 kez Türk Milli Takımı formasını giyen Okan Gedikali, kariyeri boyunca birçok kulübün teknik kadrosunda da yer aldı. Gençlerbirliği'nde 10 yıl süreyle kalecilik ve ardından kaleci antrenörlüğü yaptı. TFF, Okan Gedikali'nin ailesine, yakınlarına, Gençlerbirliği'ne ve tüm spor camiasına başsağlığı diledi. Gedikali'nin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.