Futbol camiasının acı günü! Trabzonspor'un efsane ismi hayata gözlerini yumdu!

Trabzonspor eski teknik direktörü Ahmed Suat Özyazıcı, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunu
nedeniyle bu akşam evinde yaşamını yitirdi
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Özyazıcı, Türk futbol tarihinin en saygın teknik direktörlerinden biridir. Trabzonspor'un tarihindeki en başarılı dönemlerinden birinde liderlik etti ve takımın birçok şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu. İlk büyük başarısı, 1973-74 sezonunda Trabzonspor'u İkinci Lig şampiyonu yaparak Birinci Lig'e yükseltmesi oldu. Daha sonra, Özyazıcı Trabzonspor'u 4 farklı sezon da lig şampiyonluğuna taşıdı ve toplamda 18 kupa kazandırdı.
Bu başarılar arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası şampiyonlukları gibi büyük kupalar yer alıyor. Ayrıca Deprem Kupası ve Kara Kuvvetleri Kupası gibi özel turnuvalarda da zafer kazanmıştır.
Özyazıcı'nın liderliğinde Trabzonspor, Türk futbolunun en başarılı takımlarından biri haline geldi ve bugün hala Türk futbol tarihinin en önemli ekiplerinden biri olarak anılıyor.
Kimdir? Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ahmet Suat Özyazıcı, 1936 yılında Trabzon'da doğdu ve futbol kariyerine Yolspor'da oynayarak başladı. Daha sonra Ankara Havagücü Takımında askerlik nedeniyle yer aldı ve profesyonel kariyerinin ilk adımını 1967 yılında Trabzonspor'da attı. Futbol yaşantısını 1969 yılında sonlandırsa da, futbol dünyasında antrenörlük yapmaya devam etti ve Trabzonspor Genç takımının başına geçerek takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı. 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçen Özyazıcı, Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı. Özyazıcı ayrıca Bursaspor ve Sarıyer'i de çalıştırdı ve Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yaptı. Türk futbolunun en saygı duyulan isimlerinden biri olan Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıydı.