Futbol Efsanesi Pele kanser tedavisi için hastanede













2021'DE TEŞHİS KONMUŞTU

Pele: Brezilya futbolunun efsanesi bir süredir kanserle savaşırken tedavi için hastaneye geri döndü Kızı Kely Nascimento bir Instagram paylaşımında, futbol efsanesinin kolon kanseriyle savaşmaya devam ettiğini "acil bir durum olmadığını" söyledi.Doktorların ilaçlarını düzenleyebilmeleri için hastaneye yatırıldığını söyledi. Nascimento şunları yazdı: "Bugün medyada babamın sağlığıyla ilgili çok fazla alarm var. İlaçlarını düzenlemek üzere hastanede bulunuyor Acil bir durum ya da yeni bir vahim öngörü yok. Yeni Yıl için orada olacağım ve bazı fotoğraflar yayınlayacağıma söz veriyorum."Futbol yıldızının Eylül 2021'de kalın bağırsağından bir tümör çıkarılmıştı ve o zamandan beri düzenli olarak tedavi için hastaneye girip çıkıyordu. ESPN, 82 yaşındaki futbol yıldızının Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'ne "genel şişlik" şikayetiyle yatırıldığını ve kalp sorunları yaşadığını bildiriyor. Sağlık görevlileri kemoterapi tedavisinin beklenen sonuçları vermediğinden endişe ediyordu. Haberde, Pele'nin sağlık sorunlarının daha derinlemesine değerlendirilmesi için daha fazla test yapılacağı belirtildi. Menajeri ve hastane basından gelen açıklama taleplerine hemen yanıt vermedi.