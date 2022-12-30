Futbol romantiklerinin anlatmaktan asla sıkılmayacağı adamdı o. Adriano sakatlıkların gölgesinde kalmış bir kariyerdi. Yıldız oyuncu Players' Tribune için kendi hikâyesini kaleme aldı













Brezilya tarih boyunca çok yetenekli hücum oyuncuları yetiştirdi; Pele, Ronaldo, Garrincha, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Neymar. Liste daha da uzar gider. Hepsinin kendine özgü bir yetenek seti vardı. Kimisi topla çok haşır neşirdi. Adeta sihirbazlık yapardı. Kimisi golleriyle ön plana çıkardı. Adriano ise çektiği şutlarla veya kaleyi bombalamalarıyla tabiri daha doğru olur. Özellikle konsol oyunlarında Adriano'nun şut gücü herkesin diline pelesenk olmuştur. Ancak onun da kariyeri bazı Brezilyalılar gibi sakatlıklardan dolayı erken bitti. Şanssızlık mı yoksa kötü alışkanlıklar mı olduğu büyük bir ikilem. Günün sonunda çıktığımız yer ise bu oyuncunun yeşil sahalarda yaptıklarının damağımızda kalmasıydı.Adriano, Players' Tribune'de kaleme aldığı kendi hikâyesiyle alakalı şunları yazdı: "2011 yılında aşilimi kopardıktan sonra bazı şeylerin bittiğini idrak ettim. Fiziksel olarak bitik haldeydim ve bunu kabul etmiştim. Başarılı bir ameliyat geçirebilirdim, dinlenebilirdim ve bunları deneyebilirdim ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bundan emindim. Patlayıcılığım bitmişti artık. Dengem bozulmuştu. Bunlar benim en çok öne çıkan özelliklerimdi. Bugün bile düzgün yürüyemiyorum. Dizimde hâlâ bir delik var. Aynı şeyler babam öldüğünde de olmuştu. Ve bu beni çok korkutuyor."