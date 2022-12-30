SPOR
30 Aralık 2022 - 22:41

Futbol romantiklerinin anlatmaktan asla sıkılmayacağı adamdı o. Adriano sakatlıkların gölgesinde kalmış bir kariyerdi. Yıldız oyuncu Players' Tribune için kendi hikâyesini kaleme aldı

Brezilya tarih boyunca çok yetenekli hücum oyuncuları yetiştirdi; Pele, Ronaldo, Garrincha, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Neymar. Liste daha da uzar gider. Hepsinin kendine özgü bir yetenek seti vardı. Kimisi topla çok haşır neşirdi. Adeta sihirbazlık yapardı. Kimisi golleriyle ön plana çıkardı. Adriano ise çektiği şutlarla veya kaleyi bombalamalarıyla tabiri daha doğru olur.

SPOR
30 Aralık 2022 - 22:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Futbol romantiklerinin anlatmaktan asla sıkılmayacağı adamdı o. Adriano sakatlıkların gölgesinde kalmış bir kariyerdi. Yıldız oyuncu Players' Tribune için kendi hikâyesini kaleme aldı


Brezilya tarih boyunca çok yetenekli hücum oyuncuları yetiştirdi; Pele, Ronaldo, Garrincha, Romario, Rivaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Neymar. Liste daha da uzar gider. Hepsinin kendine özgü bir yetenek seti vardı. Kimisi topla çok haşır neşirdi. Adeta sihirbazlık yapardı. Kimisi golleriyle ön plana çıkardı. Adriano ise çektiği şutlarla veya kaleyi bombalamalarıyla tabiri daha doğru olur. 

Özellikle konsol oyunlarında Adriano'nun şut gücü herkesin diline pelesenk olmuştur. Ancak onun da kariyeri bazı Brezilyalılar gibi sakatlıklardan dolayı erken bitti. Şanssızlık mı yoksa kötü alışkanlıklar mı olduğu büyük bir ikilem. Günün sonunda çıktığımız yer ise bu oyuncunun yeşil sahalarda yaptıklarının damağımızda kalmasıydı.Adriano



Adriano, Players' Tribune'de kaleme aldığı kendi hikâyesiyle alakalı şunları yazdı: "2011 yılında aşilimi kopardıktan sonra bazı şeylerin bittiğini idrak ettim. Fiziksel olarak bitik haldeydim ve bunu kabul etmiştim. Başarılı bir ameliyat geçirebilirdim, dinlenebilirdim ve bunları deneyebilirdim ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bundan emindim. Patlayıcılığım bitmişti artık. Dengem bozulmuştu. Bunlar benim en çok öne çıkan özelliklerimdi. Bugün bile düzgün yürüyemiyorum. Dizimde hâlâ bir delik var. Aynı şeyler babam öldüğünde de olmuştu. Ve bu beni çok korkutuyor."   

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Sertaç Şanlı'nın son durumu hakkında Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikivevicius basına açıklamalarda bulundu.
Sertaç Şanlı'nın son durumu hakkında Barcelona Başantrenörü Sarunas...
Beşiktaş Emlakjet artık Igor Milicic'e emanet. Ahmet Kandemir'in yerini Polonyalı çalıştırıcı devraldı
Beşiktaş Emlakjet artık Igor Milicic'e emanet. Ahmet Kandemir'in yerini...
Futbolun en büyüklerinden Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile imzalamak üzere. Twitter'a forma basımı videosu bile düştü
Futbolun en büyüklerinden Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile imzalamak...
Beşiktaş'taki üçüncü Ahmet Kandemir dönemi de sona erdi. Kulüp resmi basın organlarında yaptığı açıklamada tecrübeli başantrenör ile yolların ayrıldığını duyurdu
Beşiktaş'taki üçüncü Ahmet Kandemir dönemi de sona erdi. Kulüp...
"2013'te şampiyon olduğumda, hiç keyif almamıştım..." Andy Murray,...
Ryan Giggs 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Kaka ile yaşadığı bir anıyı anlattı. İki büyük oyuncu maç içinde boğaz boğaza girmişti
Ryan Giggs 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Kaka ile yaşadığı...
Fenerbahçe Opet bombayı patlattı. Sezon sonu için milli oyuncu Hande Baladın harekatı başladı
Fenerbahçe Opet bombayı patlattı. Sezon sonu için milli oyuncu Hande...
EuroLeague Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi finali. Ergin Ataman ve öğrencileri tarihi bir yılı geri bıraktı
EuroLeague Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası...
Ayrılık sonrası Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen Burak Deniz’in görüntülendiği isim herkesi şoke etti
Ayrılık sonrası Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen...
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, takımın transfer dönemindeki planları hakkında açıklamalarda bulundu
Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, takımın transfer...
Eyüpspor, Sivasspor'dan Dia Saba'yı kadrosuna katıyor. Dia Saba ailevi nedenlerden dolayı Sivasspor'dan ayrıldı
Eyüpspor, Sivasspor'dan Dia Saba'yı kadrosuna katıyor. Dia Saba ailevi...
EuroLeague'de 2022'nin son maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında. Günün öne çıkan maçı ise Atina'da
EuroLeague'de 2022'nin son maçları bu akşam oynanıyor. Temsilcimiz...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı başlıyor
Armağan Çağlayan Ayta Sözeri’ye sitem etmişti Sözeri’nin tepkisi çok şaşırttı
Armağan Çağlayan Ayta Sözeri’ye sitem etmişti Sözeri’nin tepkisi...
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna'nın konuğu. Hafta başında İstanbul derbisini kazanan Sarı Lacivertliler Avrupa'daki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Virtus Bologna'nın konuğu....