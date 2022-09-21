YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:30

Futbolcu Özer Hurmacı'ya darp davasında 10 bin 800 lira para cezası

Birbirlerini darp ettikleri öne sürülen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'nın yargılandığı davada mahkeme, Özer Hurmacı'yı ‘basit yaralama' suçundan 10 bin 800 lira adli para cezasına çarptırdı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:30
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Futbolcu Özer Hurmacı’ya darp davasında 10 bin 800 lira para cezası


Yeniden boşanma davaları devam etmekte olan ve birbirlerini darp ettikleri öne sürülen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki sanıklar Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin beyanda yer alan müşteki sanık Mihriban Hurmacı'nın avukatı, "Sanık Özer duruşmada tarafların avukatları esasa ilişkin beyanlarında, müvekkillerinin beraatlarını ve karşı tarafın ise cezalandırılmasını talep etti.

Özer Hurmacı'ya 10 bin 800 lira para cezası



Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığı da dikkate alınarak, Özer Hurmacı'yı ‘basit yaralama' suçundan 10 bin 800 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Özer Hurmacı'yı ‘tehdit' suçundan, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Mihriban Hurmacı'ya tüm suçlardan beraat

Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın ise üzerine atılı ‘basit yaralama', ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından yine kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçeleriyle beraatına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'basit yaralama', ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya, Özer Hurmacı'nın ise ‘basit yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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