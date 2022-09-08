Futbolda bir ilk: evli çift beraber takım yönetiyor













Kocaeli'de Süper Amatör Lig 1. Küme'de mücadele eden Şirinspor, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir modele imzasını attı. Takımın teknik sorumluluğunu karı-koca beraber üstleniyor. Kartepe ilçesinin Şirinsulhiye mahallesinde bulunan takım, yeni oluşumuyla beraber aile ortamının örneklerini sunuyor.Geçtiğimiz sezonlarda takımın kalesini koruyan Göktan Arpacı, talihsiz bir sakatlıkla futbolu bıraktı. Kulüp başkanı Hasan Cebeci, Göktan Arpacı'ya takımın teknik sorumluluğunu üstlenmesi için teklif sundu. Kararı düşünen Göktan Arpacı, eski profesyonel basketbolcu olan benzer şekilde spor akademisi mezunu olan eşi Tuğba Arpacı ile beraber teklifi kabul etti. Teknik sorumluluğu Göktan Arpacı üstlenirken, yardımcı antrenörlük ve kondisyonerliği de Tuğba Arpacı üstleniyor. Alt yapıyı da beraber yöneten genç çift, sporcuları antrenmana getiren ailelerin de takdirini topluyor. Yeni deneyimlerinin heyecanını paylaşan Arpacı çifti, açıklama yaptı.Öğrenmeye ve yeni şeyler denemeye her daim meraklı olduğunu belirten Tuğba Arpacı, “Küçüklüğümden beri istediğim şeyleri öğrenme çabası içerisine oldum. Anneme yardım etmek için mutfağa giriyordum, annem beni kovuyordu ancak babaannem geri alıyordu. Yani, bir şekilde giriyordum. Ya da örgü ördüklerinde ben de merak edip hemen öğreniyordum. Lisede de basketbol takımındayken bir yandan korfbolu da öğrenmiştim. Kocaeli Üniversitesinde öğrenciyken milli takıma seçildim. Üniversite okurken kendini ne kadar geliştirebilirsen ilerisi için iş sektörün o kadar geniş oluyor. Kendimi elimden geldiğince geliştirmeyi hedefledim. Zumba ve plates belgelerimi aldım. Özel eğitimler ve yüzme dersleri veriyorum. Şimdi de yepyeni bir futbol serüvenine başladım” dedi.Kazanacağı deneyimlerle ileride tek başına bir kadın ya da erkek takımı çalıştırma fikrine de sıcak baktığını belirten Tuğba Arpacı, “Burası çok iyi bir köy takımı ve bu köy takımında çok güzel potansiyeller var. Sadece erkek değil kadın sporcular için de bu potansiyel geçerli. Ben de çeşitli sertifikalarımı aldıktan sonra burada bir oluşum yapıp belki kadın takımı ortaya çıkarabilirim. Açıkçası istiyorum ve bunun için gerekli ilk basamak belgemi aldım. İkinci basamak belgemi de almayı hedefliyorum. Bu daha ilk senemiz. Kendim ne kadar fazla şey öğrenebilirsem hepsi artı oluyor. Burada çeşitli aktiviteler yapmayı hedefliyoruz. Gerek kadın takımı gerekse çocuklara jimnastik ya da başka branşlarda eğitimler vermek gibi yani, futbolda kendimi geliştirip bir takim yönetmeyi istiyorum. Genelde kadınlar daha naif, daha kibar oluyor. Ben aksine sporculuğun vermiş olduğu bir şeyle sahaya girdiğim anda o naifliği, kibarlığı bir kenara bırakıyorum. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmıyorum ve antrenmanların hepsi benim için aynı değerde. Aynı disiplinde devam ederek antrenmanlarımı yaptırıyorum. O yüzden neden olmasın, belki bir erkek takımının ön saflarında da ben olabilirim” şeklinde konuştu.Takım tarafından kendisinin teknik sorumluluğunun saygıyla karşılandığını belirten Arpacı, “Antrenmanlara ilk başladığımızda bana karşı inanılmaz bir saygı vardı. Aynı şekilde annelik duygusuyla zaten çocuğumu eğitiyormuş gibi elimden gelen verimi sağlamaya çalışıyorum. Davranışımı o şekilde sergiliyorum. Başladığım günden beri hiç kimsenin bir saygısızlığını ya da kötü sözünü görmedim. İlk serüvenimiz olduğu için biz de yeni göreceğiz aslında ancak işin içinde kadın olunca herkes söylediği sözlere, yaptığı davranışlara biraz daha dikkat ediyor. Takımda önce Göktan'ın sözü geçiyor. Evde de onun sözü geçiyor. Bir şey söylediğimde ‘Tamam hayatım' diyor ve netice olarak onun sözü geçmiş oluyor” diye konuştu.İlkleri yaşadıklarını söyleyen ve eşiyle zaman geçirme yönünden de durumu değerlendiren Arpacı, “Açıkçası karı-koca tarafından çalıştırılan benim bildiğim de bir başka takım yok. İlkleri yaşıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz bu modelle. Evde çocuk olduğu için ben genelde çocukla ilgileniyorum. Göktan da genelde maç ve maç analizleri izliyor. Saha içerisinde daha çok vakit geçiriyoruz. Aslında bu benim işime geliyor. Çünkü öbür türlü Göktan yine olmayacaktı. Şimdi onunla beraber vakit geçirmiş oluyorum. Bu durum da beni çok sevindiriyor. Havalar güzel olduğunda kızımızı da getiriyoruz. Onun da spor içerisinde büyümesini istiyoruz. Spor ortamının içerisinde büyümesinin çocuğun gelişiminde çok olumlu bir rol oynayacağını düşünüyorum. Futbol denilince akla hep erkek geliyor ancak işin özüne bakınca çok özel kadın futbol sporcularımız var. Çok güzel takımlar var. Türkiye'de de ağır ağır bu oluşumlar devam etmektedir. Biz bir ilk olacağız ve belki de bizden feyiz alıp başka takımlar da bu modelle ilerleyebilir” ifadelerine yer verdi.Şirinspor Teknik Sorumlusu Göktan Arpacı, “İşin en iyi yanı, hep beraber olmamız. Sürecin nasıl başladığına bakacak olursak da zaten eşimin profesyonel basketbolculuk geçmişi vardı. Ben de bunun meyvesini burada kullanmak istedim. Daha doğrusu, oynadığım senelerde bence en büyük eksiklik futbol takımlarında bir kadrolaşma olmamasıydı. Ben kendim senelerce kalecilik yaptım ancak pek kaleci antrenörü yoktu. Başkanımıza böyle bir proje sunduk, kaleci antrenörümüz de olsun, kondisyonerimiz de olsun şeklinde. Eşimi kondisyonerlik kısmında da kullanmak istedim çünkü geçmişinden kaynaklı bir hayli bilgisi var. Süreç, başkanımızın da bize güvenmesiyle şu şekilde başladı. Aile ortamı oluşturmak istedik. Futbolda, amatör liglerde özlenen bir şeydi bu. Eşimle de çalışma hayatımızdan dolayı çok uzun süre geçiremiyorduk. En azından şimdi birlikte zaman geçirme fırsatı yakalıyoruz. Öbür türlü hiçbir şekilde zaman geçiremiyorduk. Burada şöyle bir artımız var, kadın figürünün olması antrenmanlarda argo kelimesini tamamen ortadan kaldırdı” dedi.İlerisi için bir kadın takımı oluşturmalarının gündemde olduğunu söyleyen ve eşinin de tek başına takım çalıştırmasını nasıl karşılayacağı konusunda da bilgi veren Arpacı, “Başkanımız bize sonsuz kredi veriyor. Eğer bir oluşum olursa bu köyde bir kadın futbol takımı elbette ki de düşünüyoruz. Belki Kocaeli'nin lokomotifi olan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nden sonra ikincisi biz oluruz. Bölgede olması gerektiğine de inanıyorum ve bu konuya sıcak bakıyorum. Eşim, bir erkek futbol takımı çalıştırmak için izin istese saygı duyardım. Çünkü bilgisi, donanımı bana göre çok eskisine göre daha faydalı. Ben senelerdir amatörde oynadım. Amatördeki gelişim çok daha farklı ancak onun almış olduğu akademik eğitim daha geniş çaplı olduğu için saygı duyardım” şeklinde konuştu.Takımda oluşmaya başlayan aile ortamının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Şirinspor Başkanı Hasan Cebeci de durumu değerlendirdi. Cebeci, “Antrenörümüz Göktan bizim 2 sene kalemizi korudu. Geçen sene son maçta, play-off maçının 20. dakikasında kolu omzundan çıktı. Göktan da hocalık lisansını aldı. Ben de ona, ‘Gel bir yerden başla. Şampiyon yapmanın ya da küme düşürmenin hiçbir önemi yok ancak sen bizim çocuğumuz oldun' dedim. O da düşünmek için süre istedi. 1 ayın ardından eşiyle beraber yanıma geldi. Eşi Tuğba Hanım da kulübün birkaç maçına geldiğini söyledi. Spor akademisini bitirmişti. Ben de o zaman, ‘Tamamdır, ben ikinizi buldum' dedim. İkisiyle beraber hem alt yapıyı hem üst yapıyı götürebileceğimizi söyledim ve kabul ettiler. Takımımda aile ortamı olması oldukça önemli. Hem bana gelen sporcularda benzer şekilde teknik heyette bir aile ortamı oluştuğu için ben bu konuyla alakalı çok gururlandım” ifadelerini kullandı.