Futbolda ofsayt ne demektir? Ofsayt hangi durumlarda olur? En basit anlatım ile ofsayt

Son zamanlarda internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de ofsaytın nasıl olduğu ile ilgili. Peki Ofsayt
hangi durumlarda olur? Hangi pozisyonlar ofsayt değildir? Ofsayt ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ofsayt ne demektir
Eğer futbolcu kafası, vücudu ya da ayağının herhangi bir bölümü rakip takımın kale çizgisine toptan ve de sonuncu ikinci rakipten daha yakınsa bu ofsayttır. Ayaktan top çıktığı anda top kaleye sondan ikinci rakip futbolcudan eğer daha yakın olursa son adam top için geçerli olmaktadır. Baş, vücut ve ayaklar rakip takımın kale çizgisine yakında bu futbolcunun kendine yarattığı bir avantaj olarak görülmektedir.
Hangi pozisyonlar ofsayt değildir
Eğer futbolcu kendi yarı sahasında bulunuyorsa, ofsayt pozisyonu olmasına rağmen eğer top rakip futbolcu oyuncularından birinin müdahalesinden sonra kendine gelirse, sondan ikinci rakip topu taşıyan futbolcuyla aynı hizada bulunuyorsa, kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen futbolcu topun arkasında bulunuyorsa bu durumlar ofsayt olarak değerlendirilmemektedir. Eğer futbolcu oyuna müdahalede bulunarak, bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek, rakip futbolcuya müdahale ederek avantaj kazanıyorsa ofsayt olarak ceza alır.
Hangi durumlar ofsayt olmaz
Taç atışı, kale vuruşu ve köşe vuruşu gibi durumlar ofsayt sayılmamaktadır.
Hangi durumlarda kural ihlali olur
Eğer hücuma geçen takımdan bir oyuncu ofsayt yaptıysa karşı takıma serbest vuruş hakkı verilmektedir ve serbest vuruş ofsayt olduğu anlaşılan noktadan kullanılır.