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23 Temmuz 2022 - 11:40

Futbolda ofsayt ne demektir? Ofsayt hangi durumlarda olur? En basit anlatım ile ofsayt

Futbolda en çok merak edilen konulardan biri de ofsaytın ne olduğu. Peki ofsayt nasıl olur? Ofsaytın en basit anlatımı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
23 Temmuz 2022 - 11:40
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Futbolda ofsayt ne demektir? Ofsayt hangi durumlarda olur? En basit anlatım ile ofsayt


Son zamanlarda internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de ofsaytın nasıl olduğu ile ilgili. Peki Ofsayt hangi durumlarda olur? Hangi pozisyonlar ofsayt değildir? Ofsayt ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ofsayt ne demektir

Eğer futbolcu kafası, vücudu ya da ayağının herhangi bir bölümü rakip takımın kale çizgisine toptan ve de sonuncu ikinci rakipten daha yakınsa bu ofsayttır. Ayaktan top çıktığı anda top kaleye sondan ikinci rakip futbolcudan eğer daha yakın olursa son adam top için geçerli olmaktadır. Baş, vücut ve ayaklar rakip takımın kale çizgisine yakında bu futbolcunun kendine yarattığı bir avantaj olarak görülmektedir.



Hangi Durumlar Ofsayt Sayılır

Hangi pozisyonlar ofsayt değildir

Eğer futbolcu kendi yarı sahasında bulunuyorsa, ofsayt pozisyonu olmasına rağmen eğer top rakip futbolcu oyuncularından birinin müdahalesinden sonra kendine gelirse, sondan ikinci rakip topu taşıyan futbolcuyla aynı hizada bulunuyorsa, kale ile arasında oyuncu olmamasına rağmen futbolcu topun arkasında bulunuyorsa bu durumlar ofsayt olarak değerlendirilmemektedir. Eğer futbolcu oyuna müdahalede bulunarak, bulunduğu pozisyondan avantaj elde ederek, rakip futbolcuya müdahale ederek avantaj kazanıyorsa ofsayt olarak ceza alır.

Hangi durumlar ofsayt olmaz

Taç atışı, kale vuruşu ve köşe vuruşu gibi durumlar ofsayt sayılmamaktadır.

Hangi durumlarda kural ihlali olur

Eğer hücuma geçen takımdan bir oyuncu ofsayt yaptıysa karşı takıma serbest vuruş hakkı verilmektedir ve serbest vuruş ofsayt olduğu anlaşılan noktadan kullanılır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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