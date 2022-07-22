Futbolda taç atışından gol olur mu? Taç atışı ve gol kuralları

Futbol, kuralları bakımından diğer spor dallarından daha kolay görünse de aslında o kadar da basit değildir. Futbolseverler hemen hemen her kurala hakimken taç atışından atılan golün , skor için sayılıp sayılmayacağını tam anlamıyla bilemiyorlar. Bu kapsamda ise Futbolda taç atışından gol olur mu? sorusu gündeme gelirken bu yazımızda futbolun aslında bilinmeyen bazı kurallarından bahsedeceğiz.
Futbolda taç atışından gol olur mu?Taç atışından rakip takımın filelerini havalandırmanın gol olarak sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor.
Bilindiği üzere taç atışı, topun sahanın yan çizgilerinden dışarı çıkması sonrası oyunun tekrar başlaması ile ilgilidir. Top iki elle tutulduktan sonra baş arkası ve üzerinden ayakların yerden hiçbir şekilde kesilmemesi koşulu ile sahanın içine atılır. Top saha dışına çıkmadan önce en son hangi takım oyuncusu ile temasta bulunduysa taç atışını rakip takım kullanır.
Müsabakalarda çok nadir görülen taç atışı gol durumunda ise futbolun kuralları gereği gol maalesef sayılamıyor.