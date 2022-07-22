SPOR
22 Temmuz 2022 - 23:30

Futbolda taç atışından gol olur mu? Taç atışı ve gol kuralları

Futbolda taç atışından gol olur mu? sorusu bir süredir futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sahalarda çok nadir olarak görülen taç atışından fileleri havalandırma durumunun gol sayılıp sayılmayacağı bu kapsamda araştırılıyor. Peki, Futbolda taç atışından gol olur mu? İşte, taç atılı ve gol kuralları..

SPOR
22 Temmuz 2022 - 23:30
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Futbolda taç atışından gol olur mu? Taç atışı ve gol kuralları


Futbol, kuralları bakımından diğer spor dallarından daha kolay görünse de aslında o kadar da basit değildir. Futbolseverler hemen hemen her kurala hakimken taç atışından atılan golün , skor için sayılıp sayılmayacağını tam anlamıyla bilemiyorlar. Bu kapsamda ise Futbolda taç atışından gol olur mu? sorusu gündeme gelirken bu yazımızda futbolun aslında bilinmeyen bazı kurallarından bahsedeceğiz.

Futbolda taç atışından gol olur mu?

Taç atışından rakip takımın filelerini havalandırmanın gol olarak sayılıp sayılmayacağı merak ediliyor.



Bilindiği üzere taç atışı, topun sahanın yan çizgilerinden dışarı çıkması sonrası oyunun tekrar başlaması ile ilgilidir. Top iki elle tutulduktan sonra baş arkası ve üzerinden ayakların yerden hiçbir şekilde kesilmemesi koşulu ile sahanın içine atılır. Top saha dışına çıkmadan önce en son hangi takım oyuncusu ile temasta bulunduysa taç atışını rakip takım kullanır.

Futbolda taç atışından gol olur mu

Müsabakalarda çok nadir görülen taç atışı gol durumunda ise futbolun kuralları gereği gol maalesef sayılamıyor.

Taç atışı nasıl yapılır, kuralları nelerdir?

Taç atışı, futbolcu tarafından topun dışarı çıkarken geçtiği yerden kullanır. Rakip takımın oyuncuları, taç atışı sırasında oyun alanı içinde istedikleri yerde durabilirler. Taç atışını yapan oyuncu tacı kullanırken vücudunu sahaya döner ve her iki ayağı da taç çizgisinde ya da çizgisinin dışında olur. Oyuncunun elleri ise başının arkasında duru ve topu iki eliyle kavrayacak şekilde olur.

Topun oyuna girmesinin hemen ardında taç atışını kullanan oyuncu topa ikinci kez dokunması halinde karşı takım lehine endirekt serbest vuruş kararı verir ya da penaltı kararına çevrilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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