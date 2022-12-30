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30 Aralık 2022 - 23:41

Futbolun en büyüklerinden Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile imzalamak üzere. Twitter'a forma basımı videosu bile düştü

Cristiano Ronaldo, dünyanın her yerinde konuşulacak büyük bir transfere imza atmak üzere. Bu cümle aslında hayatımıza girmiş ve biraz normal karşılamamız gereken bir şey. Ronaldo gibi bir isim nereye imza atarsa atsın, ne yaparsa yapsın gündem olur. Hatta gündemi belirleyen odur demek daha doğru olabilir.

SPOR
30 Aralık 2022 - 23:41
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Futbolun en büyüklerinden Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile imzalamak üzere. Twitter'a forma basımı videosu bile düştü


Cristiano Ronaldo, dünyanın her yerinde konuşulacak büyük bir transfere imza atmak üzere. Bu cümle aslında hayatımıza girmiş ve biraz normal karşılamamız gereken bir şey. Ronaldo gibi bir isim nereye imza atarsa atsın, ne yaparsa yapsın gündem olur. Hatta gündemi belirleyen odur demek daha doğru olabilir.

Şimdilerde ise Ronaldo, kıta değiştirmeye hazırlanıyor. Ama her yıldız futbolcu gibi kariyerinin sonunda ABD'ye gitmiyor. Her zaman farklı oldu o. Adresi de farklı. Portekizli Al Nassr forması giymeye hazırlanıyor.Cristiano Ronaldo

Dünya Kupası öncesi gemileri yaktı, Manchester United'a ateş püskürdü!



Piers Morgan'a konuk olan Ronaldo, Dünya Kupası'nda sadece bir hafta önce dünya basının tam ortasına oturdu. Anlattıklarıyla her kesimi hedef alan ve Manchester United ile bağlarını bir daha birleşmeyecek şekilde koparan Ronaldo, skandalların gölgesinde Portekiz Milli Takımı kampına dahil olmuştu. Kampta insanlarla olan ilişkileri de herkese batmaya başlamıştı.

İlk maçlar sonunda Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yolların ayrıldığını açıkladı. Dahası ise bitmedi. Her iki taraf da birbirine nispet yaparcasına paylaşımlarda bulundu. Ronaldo Real Madrid'li saat paylaşırken; Manchester United, Arjantin forması giyen Lisandro Martinez'i Ronaldo'nun en büyük rakibi Messi ile fotoğraflarını paylaşıyordu. 

Günün sonunda ayrılık oldu. Hani derler ya; "Yıllar sonra düşman gibi değil de pişman gibi bakarsak..." Ronaldo ve Manchester United'ın birbirine pişman gibi bakacağını sanmıyorum. Ronaldo ne kadar eleştirilecek olsa da tercihini yapmış gibi. Suudi Arabistan'da top koşturacak, Al Nassr'ı başarıdan başarıya götürmek için mücadele edecek gibi görünüyor artık.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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