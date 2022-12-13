Füzyon Enerjisinde çığır açacak gelişme resmen açıklanacak













Net enerji kazanımı yaratan bir füzyon reaksiyonu üretebildiklerini duyurmaya hazırlanan bakanlığın yapacağı açıklama merak uyandırdı. Füzyon araştırmasının amacı, nükleer reaksiyonda güneşin yarattığı enerjiyi kopyalayarak daha güçlü bir enerjiyi sisteme entegre etmek. Füzyon enerjisi ile karbon ayak izini azaltmak, radyoaktif atık ve güneş enerjisini kullanmak için gerekenden daha az kaynak kullanmak adına büyük miktarda kamu ve özel fonların aktarıldığı bilinmekte. Bunun, küresel iklim krizine katkısının dışında, dünyanın yoksul bölgelerine daha ucuz elektrik getirilmesine yardımcı olabileceği fırsat eşitsizliklerinin azaltılarak daha adil bir ekosistemin mümkün olabileceği ön görülüyor. ABD Enerji Bakanı Granholm'un, büyük bilimsel atılımın açılışı olarak duyurulan bir basın toplantısıyla etkili bir sunum yapması bekleniyor.Enerji konusunda tüm dünyada büyük problemler yaşandığı bu dönemde ABD'de yaşanan bu gelişme adeta umut oldu. Enerji kazanımı ile ilgili olarak uzun bir süredir gerçekleştirilen çalışmalarda son aşamaya gelindiği öğrenilirken, alınacak olan sonuçların büyük bir devrim niteliğinde olabileceği de iddia ediliyor.