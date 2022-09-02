G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı

G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı atılacak adımlar ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki zararlı etkilerine verilecek tepkiyi görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, G7 ülkelerinin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceği ifade edilirken, Rusya'nın işgal girişiminin küresel ekonomide istikrarsızlığa neden olduğu, küresel enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. G7 ülkelerinin Rusya'nın saldırgan tutumuna yanıt olarak uygulanan koordineli yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Moskova'nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen karar kapsamında rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal etmesine yalnızca G7 koalisyonu tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden izin verileceği bildirildi.

Tavan fiyat uygulaması gündeme gelmişti

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanıması ve Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından G7 ülkeleri başta olmak suretiyle Batı dünyası tarafından Moskova'ya yönelik bir dizi ekonomik yaptırım yürürlüğe koymuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında batılı ülkelerin liderlerinin Rusya'nın petrol arzını kesmeden Moskova'nın savaşta kullanabileceği gelirleri azaltmak amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulamasına gideceği kamuoyuna yansımıştı.