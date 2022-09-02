DÜNYA
02 Eylül 2022 - 17:01

G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı

G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

DÜNYA
02 Eylül 2022 - 17:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
G7 ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat getirme konusunda anlaştı

G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı atılacak adımlar ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki zararlı etkilerine verilecek tepkiyi görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, G7 ülkelerinin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceği ifade edilirken, Rusya'nın işgal girişiminin küresel ekonomide istikrarsızlığa neden olduğu, küresel enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. G7 ülkelerinin Rusya'nın saldırgan tutumuna yanıt olarak uygulanan koordineli yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Moskova'nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen karar kapsamında rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal etmesine yalnızca G7 koalisyonu tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden izin verileceği bildirildi.

Tavan fiyat uygulaması gündeme gelmişti

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız ülkeler olarak tanıması ve Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmasının ardından G7 ülkeleri başta olmak suretiyle Batı dünyası tarafından Moskova'ya yönelik bir dizi ekonomik yaptırım yürürlüğe koymuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında batılı ülkelerin liderlerinin Rusya'nın petrol arzını kesmeden Moskova'nın savaşta kullanabileceği gelirleri azaltmak amacıyla rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal ederken ödeyebilecekleri fiyatta tavan uygulamasına gideceği kamuoyuna yansımıştı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü
Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan'da Badin Garnizonu’nu ziyaret etti
Bakan Soylu ve Bakan Kurum Pakistan'da Badin Garnizonu’nu ziyaret etti
Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı
FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı
FBI, 11 binden fazla sınıflandırılmamış hükümet belgesine ulaştı
Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı
Dünyanın en büyük gemisi Global Dream için şaşırtan karar çıktı! Global Dream gemisi suya çıkarılmadı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...