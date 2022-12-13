GABAR’dan petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan’ın Gabar Dağı’nda 150 milyon varillik petrol bulunduğu açıklaması kamuoyunda büyük heyecan uyandırdı. 2022’de karada yapılan en büyük keşif olduğu açıklandı. Terörden temizlenen Gabar Dağı’nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarma Esma Çevik’in adının verildiği bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında günlük üretimi 100 bin varile çıkartılacağını hedeflediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin de kısa süre içerisinde hizmete alınacağını söyledi.Daha önce de Adana’da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfedilmişti. Bu noktada 5 kuyuda günlük 1500 varillik üretime başlandığı da açıklandı.

