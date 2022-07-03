Sevilen internet platformlarından biri olan GAİN, Netflix ve Blu TV gibi birbirinden yeni ve farklı içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. GAİN'de birinci sezonu yayınlanan Etkileyici dizisinin ikinci sezonu da merakla bekleniyor. Peki Etkileyici 2. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...
Dizi
03 Temmuz 2022 - 16:42
GAİN Etkileyici 2. sezon ne zaman başlıyor? Etkileyici dizisinden sevindiren haber
Dizi, film platformlarından biri olan Gain, yayınladığı içeriklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Gain'de yayınlanan Etkileyici adlı dizinin ikinci sezonuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki Etkileyici 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...
Dizi
03 Temmuz 2022 - 16:42