Dizi
03 Temmuz 2022 - 16:42

GAİN Etkileyici 2. sezon ne zaman başlıyor? Etkileyici dizisinden sevindiren haber

Dizi, film platformlarından biri olan Gain, yayınladığı içeriklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Gain'de yayınlanan Etkileyici adlı dizinin ikinci sezonuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki Etkileyici 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

Dizi
03 Temmuz 2022 - 16:42
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GAİN Etkileyici 2. sezon ne zaman başlıyor? Etkileyici dizisinden sevindiren haber
Sevilen internet platformlarından biri olan GAİN, Netflix ve Blu TV gibi birbirinden yeni ve farklı içerikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. GAİN'de birinci sezonu yayınlanan Etkileyici dizisinin ikinci sezonu da merakla bekleniyor. Peki Etkileyici 2. sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

GAİN Etkileyici ikinci sezon ne zaman?

GAİN'de yayınlanan Etkileyici adlı dizinin ikinci sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. TR 40 33 Productions'ın yapımcılığını üstlendiği bu projenin yönetmen koltuğunda Hande Türkel otururken dizinin başrollerinde ise Aslıhan Malbora ve Bertan Asllani yer alıyor. Birinci sezonunda 10 bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizinin ikinci sezon çekimlerine devam ediliyor lakin henüz yayın tarihi açıklanmadı. 

GAİN Etkileyici ikinci sezon

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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