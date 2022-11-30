Manchester United'ın PSV'li yıldız Cody Gakpo için menajerleriyle transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. Hüsranla sonuçlanan Ronaldo ayrılığının ve kulübün satılma ihtimalinin sıklıkla konuşulmasının ardından uzun zamandır başarıyla hasret olan Manchester United taraftarları tarafından kulübün alacağı aksiyonlar merakla beklenmekteydi.
SPOR
30 Kasım 2022 - 11:44
Gakpo'da adım adım sona doğru
Manchester United'ın PSV'li yıldız Cody Gakpo için menajerleriyle transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.
SPOR
30 Kasım 2022 - 11:44
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