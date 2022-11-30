Gakpo'da adım adım sona doğru













HEDEF LİGİ İYİ BİR SIRALAMADA BİTİRMEK

Manchester United'ın PSV'li yıldız Cody Gakpo için menajerleriyle transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi. Hüsranla sonuçlanan Ronaldo ayrılığının ve kulübün satılma ihtimalinin sıklıkla konuşulmasının ardından uzun zamandır başarıyla hasret olan Manchester United taraftarları tarafından kulübün alacağı aksiyonlar merakla beklenmekteydi.Manchester United teknik ekibi sezonun geri kalanında en azından ligi ilk 4'te bitirmek ve Ronaldo'nun boşluğunu doldurabilmek için gözünü transfer olasılıklarına çevirmişti. Bir süredir Hollandalı genç yıldız Cody Gakpo'nun peşinde olan Manchester United ekibinin transfer hamlesine geçtiği ve Gakpo'nun menajeri ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu hissettiğini söylemesiyle transferin sonuçlanması an meselesi olarak değerlendiriliyor.