Galatasaray Avusturya takımı Rapid Wien’in kadrosunda yer alan 18 yaşındaki ileri oyuncuyu 6 milyon Euro bedelle renklerine bağladı. Büyük takımların radarında bulunan genç oyuncunun transfer aşamasında birçok kulüple yarış halinde olan sarı kırmızılı ekip sıkı pazarlıklar neticesinde mutlu sona ulaştı.
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07 Eylül 2022 - 22:08
Galatarasay genç yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
Galatasaray son dakika transferde bombaları patlatıyor. Dünyaca yıldız Icardi’den sonra genç futbolcu Yusuf Demir2le anlaşma sağlandı. Galatasaray Avusturya takımı Rapid Wien’in kadrosunda yer alan 18 yaşındaki ileri oyuncuyu 6 milyon Euro bedelle renklerine bağladı.
SPOR
07 Eylül 2022 - 22:08
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