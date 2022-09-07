Galatarasay genç yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti













Galatasaray Avusturya takımı Rapid Wien’in kadrosunda yer alan 18 yaşındaki ileri oyuncuyu 6 milyon Euro bedelle renklerine bağladı. Büyük takımların radarında bulunan genç oyuncunun transfer aşamasında birçok kulüple yarış halinde olan sarı kırmızılı ekip sıkı pazarlıklar neticesinde mutlu sona ulaştı.