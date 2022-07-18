Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı













Galatasaray'ın kombine bilet fiyatları 2 bin liradan başlıyor!

2022-2023 sezonuna bomba gibi hazırlanmaya devam eden Galatasaray Spor Kulübü, yeni sezon maçlarının seyri hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızı taraftarların merakla bekledikleri kombine bilet satışları kulübün kararıyla başlatıldı. Süper Lig'in yeni sezonunda iç sahadaki karşılaşmalar için geçerli olacak kombine biletlerin satışlarına başlanıldığı kulübün resmi sitesinden duyuruldu.Süper Lig'in güçlü ekiplerinden birisi olan Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda kendi sahası olan Nef Stadı'nda oynayacağı maçlar için biletlerin genel satışlarına başlandığı bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada sarı-kırmızılı takımın kendi sahasında oynayacağı karşılaşmaların kombine biletlerin fiyatlarının ise 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değiştiği bildirildi.