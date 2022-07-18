2022-2023 sezonuna bomba gibi hazırlanmaya devam eden Galatasaray Spor Kulübü, yeni sezon maçlarının seyri hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızı taraftarların merakla bekledikleri kombine bilet satışları kulübün kararıyla başlatıldı. Süper Lig'in yeni sezonunda iç sahadaki karşılaşmalar için geçerli olacak kombine biletlerin satışlarına başlanıldığı kulübün resmi sitesinden duyuruldu.
SPOR
18 Temmuz 2022 - 13:48
Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı
Galatasaray Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunda taraftarları için kombine bilet satışlarına başladı.
SPOR
18 Temmuz 2022 - 13:48