Galatasaray, 2022 yılını nasıl geçirdi? 2022’nin son gününde Galatasaray'ın sene içinde yaşadığı şeyleri sizler için derledik













Galatasaray, 2022 yılına kötü başladı. 8 Ocak'ta evinde oynadığı Giresunspor karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı. Bu olaydan iki gün sonra Fatih Terim'in görevine son verildi. 4. Fatih Terim döneminde Galatasaray, 202 maçta 106 galibiyet, 46 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı. 2 kez Spor Toto Süper Lig, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Takımın başına Domenec Torrent getirildi. Torrentli Galatasaray, çıktığı ilk maçta Hatayspor’a 4-2 mağlup oldu. Daha sonra oynadığı 4 maçtan da galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar, ilk galibiyetini Göztepe deplasmanında aldı. Sonraki hafta oynanan maçta Çaykur Rizespor’u da 4-2 mağlup ederek küme düşme hattından iyice uzaklaştı. UEFA Avrupa Ligi’nde Barcelona ile eşleşti. İlk maçı deplasmanda oynayan Galatasaray, Camp Nou’dan 0-0’lık beraberlikle dönerek turu geçmek için umutlandı. 3 gün sonra oynadığı Beşiktaş maçını 2-1 kazandı. 17 Martta oynanan Barcelona maçında 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybederek elendi. Ligi 13. bitirdi.Haziran ayında Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Galatasaray yeniden yapılanmaya gitti. Takımın başına Okan Buruk geldi. Kadrosunda büyük değişim yaşandı. Mertens, Torreira, Icardi gibi yıldız isimlerle sözleşme imzalandı. 2022-2023 sezonunda şu ana kadar topladığı 33 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.