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11 Eylül 2022 - 21:38

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

SPOR
11 Eylül 2022 - 21:38
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Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!


Maçtan dakikalar

14. dakikada ceza yayı önünden Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



16. dakikada sol çaprazdan Ben Ouannes'in içeri çevirdiği topa ön direkte Bahoken'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Yunus, yerden içeri çevirdi. Kale önünde Gomis'in dokunuşunda top yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hadergjonaj'ın ortasında Celina kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

0. dakikada Oliveira'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Kerem'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

69. dakikada Van Aanholt'un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

85. dakikada sağ taraftan Kerem'in içeri çevirdiği topla çaprazda buluşan Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.

90. dakikada sol taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda Sadık'ın kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ounnes, Tirpan (Turgay Gemicibaşı dk. 87 ?), Fall (Yunus Mallı dk. 72), Hajradinovic (Tunay Torun dk. 87 ?), Eysseric (Aytaç Kara dk. 72), Celina (Ahmet Engin dk. 46), Bahoken
Yedekler: Erdem Canpolat, Bruma, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can

Galatasaray: Muslera, Boey (Dubois dk. 88 ?), Nelsson, Emin Bayram, Aanholt, Torreira, Oliveira (Berkan Kutlu dk. 83 ?), Yunus Akgün (Roshica dk. 83 ?), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Yusuf Demir dk. 76), Gomis (Seferovic dk. 76)
Yedekler: Ross Jensen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bahoken (dk. 16) (Kasımpaşa), Gomis (dk. 20), Kerem Aktürkoğlu (dk. 50 ve 69) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Eysseric, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

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