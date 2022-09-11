Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!













14. dakikada ceza yayı önünden Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hadergjonaj'ın ortasında Celina kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Oliveira'nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.85. dakikada sağ taraftan Kerem'in içeri çevirdiği topla çaprazda buluşan Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.: Recep Tayyip Erdoğan: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Erdinç Sezertam: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ounnes, Tirpan (Turgay Gemicibaşı dk. 87 ?), Fall (Yunus Mallı dk. 72), Hajradinovic (Tunay Torun dk. 87 ?), Eysseric (Aytaç Kara dk. 72), Celina (Ahmet Engin dk. 46), Bahoken: Erdem Canpolat, Bruma, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan, Ali Sühan Demirel: Şenol Can: Muslera, Boey (Dubois dk. 88 ?), Nelsson, Emin Bayram, Aanholt, Torreira, Oliveira (Berkan Kutlu dk. 83 ?), Yunus Akgün (Roshica dk. 83 ?), Kerem Aktürkoğlu, Mertens (Yusuf Demir dk. 76), Gomis (Seferovic dk. 76): Ross Jensen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı: Okan Buruk: Bahoken (dk. 16) (Kasımpaşa), Gomis (dk. 20), Kerem Aktürkoğlu (dk. 50 ve 69) (Galatasaray): Eysseric, Aytaç Kara (Kasımpaşa)