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01 Ocak 2022 - 17:23

Galatasaray, 7 oyucusuyla yolları kesin olarak ayırıyor!

UEFA Avrupa Ligi'ni namağlup olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda hayal kırıklığı ile dolayı bir ilk yarı dönemi geçirdi. Ara transfer çalışmalarını gündeminde ilk sıraya alan sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim'in sunduğu rapor doğrultusunda 7 oyuncusuyla kesin olarak yollarını ayırmayı planlıyor.

SPOR
01 Ocak 2022 - 17:23
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Galatasaray, 7 oyucusuyla yolları kesin olarak ayırıyor!
Galatasaray Spor Kulübü, 2021-2022 sezonu için sezon başında genç ve başarılı bir kadroyla start vermişti. Avrupa maçlarında büyük başarılar elde eden sarı-kırmızılı takım, Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın a bulunduğu gruptan namağlup lider olarak ayrılmıştı.




Ligin ikinci yarısında da UEFA Avrupa Ligi macerasına devam edecek olan Galatasaray, Süper Lig maçlarında yurt duşunda gösterdiği performansı bir türlü yakalayamadı. Son olarak Denizlispor karşısında penaltılardan kaybettiği maç ile birlikte Ziraat Kupası'na da veda eden Galatasaray'da yönetim bir taraftan devre arası takviye çalışmalarına devam ederken diğer taraftan da beklentileri karşılamayan bir çok oyuncusuyla yollarını ayırmayı düşünüyor.




Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor ve teknik heyetin de onayıyla performans olarak düşük görünen ve aldıkları maaşlardan dolayı da bütçede sıkıntı yaratan isimlerden Feghouli, Ryan Babel, Luyindama'nın yanı sıra Yedlin, Assunçao, Fatih Öztürk ve Aytaç Kara ile yolları ayırmayı düşüne Galatasaray yönetimi gerçekleştireceği bu operasyonla hem kasasını doldurmayı hem de yeni gelecek olan transferler için yer açmayı hedefliyor.
 
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