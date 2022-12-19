SPOR
19 Aralık 2022 - 10:34

Galatasaray'a 50 Milyon Euro'luk gelir! Yeni proje hayata geçecek

Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de yer alan GS LEO Residences projesi satış lansmanı geçtiğimiz günlerde Nef Stadyumu'nda gerçekleşti.

SPOR
19 Aralık 2022 - 10:34
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Galatasaray'a 50 Milyon Euro'luk gelir! Yeni proje hayata geçecek


Galatasaray yeni açıkladığı projesiyle birlikte büyük bir gelir elde etmeyi başaracak. Sarı kırmızılılarda gayrimenkul alanında yapılan yatırım büyük ses getirdi. Lansmana Başkan Dursun Özbek ve birçok davetli katıldı.

Toplam 186 dairenin 134 tanesinin satışıyla son bulan lansman sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.



Buradan gelecek olan gelirin bir kısmının Florya için bir kısmının ise Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri için kullanılacağını aktaran Özbek, lansmana gösterilen ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu iletti.

Bu lansmandan 50 Milyon Euro'yu cebine koyan Aslan'ın ayrıca yeni arsalar ve yatırımlar da yapacağı öğrenildi.

Lansmandan gelecek olan gelirle kapalı spor salonu projesini hayata geçirmek isteyen Galatasaray'ın, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılması konusunda da girişimlere başlayacağı belirtildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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