Galatasaray'a derbi öncesi müjde!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekti.
Abdülkerim derbide forma giyebilecek!
Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuran sarı kırmızılı kulübe gelen haber camiada yüzleri güldürdü. Tahkim Kurulu'ndan yapılan resmi açıklamalayla birlikte Abdülkerim Bardakçı'nın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiği ve Beşiktaş derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.