Galatasaray'a derbi öncesi sevindiren haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kendi sahasında oynayacağı derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlıkları devam eden futbolcuları nedeniyle endişeli olurken, sağlık ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde sevindiren bir haber
aldı.
İki yıldız isim kadroya dönüyor
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanın ardından sağlık ekibiyle görüşen Okan Buruk, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın yarın itibariyle takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı bilgisini aldı. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un onay vermesi halinde Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş ikilisinin derbide forma giyebileceği öğrenildi.