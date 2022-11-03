SPOR
03 Kasım 2022 - 12:22

Galatasaray'a derbi öncesi sevindiren haber geldi

Galatasaray'da bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde sakat isimlerden sevindiren haber geldi.

SPOR
03 Kasım 2022 - 12:22
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Galatasaray'a derbi öncesi sevindiren haber geldi


Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray kendi sahasında oynayacağı derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Teknik Direktör Okan Buruk, sakatlıkları devam eden futbolcuları nedeniyle endişeli olurken, sağlık ekibiyle yaptığı görüşme neticesinde sevindiren bir haber aldı.



yusuf demir galatasaray

İki yıldız isim kadroya dönüyor

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanın ardından sağlık ekibiyle görüşen Okan Buruk, Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş'ın yarın itibariyle takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı bilgisini aldı.

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un onay vermesi halinde Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş ikilisinin derbide forma giyebileceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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