Galatasaray'a iki müjde! Sakat isimlerden haber var

Antalya kampından İstanbul'a dönen Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Okan Buruk yönetiminde yapılan idman dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.
İdmanı bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski'de takip etti. Perşembe günü oynanacak maç öncesi Galatasaray'a iki müjdeli haber geldi. Sakatlıkları düzelen Emre Taşdemir ve Sergio Oliveria idmanın tamamında takım ile birlikte çalıştı. Icardi, Yunus ve Ross ise fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti.