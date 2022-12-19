Galatasaray'a Mauro Icardi sürprizi! Tedavisi İstanbul'da devam edecek













Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da sakat oyuncuların durumları netleşiyor.Geçtiğimiz aylarda antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu belli oldu. Golcü oyuncunun, Arjantin'deki tedavisinin sona erdiği ve Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.Toulouse ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından dünü izinli geçiren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin fizyoterapist eşliğinde tek başına idman yaptı. Mauro Icardi'nin İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşısında forma giyme şansı olsa da Teknik Direktör Okan Buruk'un golcü oyuncu için Fenerbahçe maçına kadar oyuncuya çok fazla süre vermeyeceği öğrenildi.