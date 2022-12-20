Galatasaray'a Mohammed Kudüs transferinde kötü haber













Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Ajax'ın yıldız ismi Mohammed Kudus için Manchester United'ın devreye girmesi can sıktı. Mohammed Kudus gösterdiği performansla Galatasaray' ın da radarına girmişti. Cim bom’ un gündemindeki genç golcü için dünya devi Manchester United’ ın da teklif hazırlığında olması yönetimi düşündürüyor. Menajer Erik ten Hag'ın United kadrosunda görmek istediği isimlerin başında PSV forması giyen Cody Gakpo ve Mohammed Kudus ‘ün olduğu öğrenildi. İngiliz devinin kısa süre içerisinde yıldız futbolcu için Hollanda ekibine 15 milyon Euro luk bir teklifte bulunabileceği iddia edildi. Başarılı forvet bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 21 maçta 10 gol, 2 asist yaptı.Son olarak Katar'da oynanan Dünya Kupası organizasyonunda sergilediği performansla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mohammed için şimdiden Avrupa'dan birçok taliplisinin olduğu iddia edilirken, sarı kırmızılı ekibin transferdeki şansının Dünya Kupası'nın ardından iyice azaldığı iddia edildi.