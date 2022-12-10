Son zamanlarda sol bek arayışında olan Rıdvan Yılmaz’a yönelen Galatasaray’a İskoçya’dan kötü haber geldi. Van Aanholt’un performansından memnun olmayan Okan Buruk yönetime sol bek isteğini dile getirmişti. Galatasaray yönetimi yabancı kuralını da göze alarak sol bek alternatiflerinden Rıdvan Yılmaz’a yönelmişti. Sezon başında Beşiktaş’tan Rangers’a transfer olan Rıdvan’ın kariyerine burada devam etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş alt yapısında yetişerek büyük bir çıkış yakalayan sol bek’in Türkiye’ye dönmeye sıcak bakmıyor, kariyerini Avrupa’da sürdürmek niyetinde. Bu sezon biri Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere Glasgow Rangers formasıyla toplam 7 maçta sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz’ın kulüpte kalacağı dile getirildi.
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10 Aralık 2022 - 18:57
Galatasaray'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Genç yıldız Rangers'tan ayrılmayacak
Galatasaray'ın bir süredir transferi için nabız yokladığı Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi. Rıdvan'ın menajerinin yaptığı açıklamaların ardından genç yıldızın İskoçya'da kalacağı öğrenildi.
SPOR
10 Aralık 2022 - 18:57
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