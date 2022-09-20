SPOR
20 Eylül 2022 - 22:00

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

SPOR
20 Eylül 2022 - 22:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Milliler salonda çalıştı
Milliler salonda çalıştı
UEFA'dan Rusya’nın Euro 2024’e katılmasına veto
UEFA'dan Rusya’nın Euro 2024’e katılmasına veto
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Adana Demirspor Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak
Adana Demirspor Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak
Diyarbakır’da Bursaspor alarmı
Diyarbakır’da Bursaspor alarmı
Bursaspor, Türkiye Kupası maçını Karacabey’de oynayacak
Bursaspor, Türkiye Kupası maçını Karacabey’de oynayacak
Son Haberler
Torbalı’daki makilik yangını kontrol altına alındı
Torbalı’daki makilik yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol’u tanıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney...
İş yerini basıp patronu ve oğlunu bıçakladı, o anlar kamerada
İş yerini basıp patronu ve oğlunu bıçakladı, o anlar kamerada
Öğretmen şiddetine maruz kaldı, çok sevdiği okuluna gitmek istemiyor
Öğretmen şiddetine maruz kaldı, çok sevdiği okuluna gitmek istemiyor
Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti
Kiralık ev bulamadı, dükkana yerleşti
Bolu'da okul müdürü tartıştığı veliyi darp etti
Bolu'da okul müdürü tartıştığı veliyi darp etti
Fiona Kasırgası, kategori 4 seviyesine çıkabilir
Fiona Kasırgası, kategori 4 seviyesine çıkabilir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Krivokapic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Krivokapic...
Metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Adli Tıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
ÇAKÜ’den Bulgaristan’da önemli temaslar
ÇAKÜ’den Bulgaristan’da önemli temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde çok sayıda liderle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde çok sayıda liderle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu daima...
Guterres: 'Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü bir anlaşma sağlandı'
Guterres: 'Türkiye'nin desteğiyle olağanüstü bir anlaşma sağlandı'
Milli Park'ta orman yangını çıktı, facia ucuz atlatıldı
Milli Park'ta orman yangını çıktı, facia ucuz atlatıldı