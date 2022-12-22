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22 Aralık 2022 - 15:08

Galatasaray'da Angel Di Maria bombası. Dursun Özbek transferi çok istiyor

Ocak ayında başlayacak olan transfer dönemine damga vurmayı hedefleyen Galatasaray'da gündeme gelen isim taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Sarı kırmızılı ekip Di Maria'yı getirmek istiyor.

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22 Aralık 2022 - 15:08
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Galatasaray'da Angel Di Maria bombası. Dursun Özbek transferi çok istiyor


Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde birbirinden yıldız isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Galatasaray'da ara transfer dönemi için de yıldız hamleleri yapmayı planlıyor.

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin iki puan arkasında ikinci olarak yer alan Aslan, ara transfer dönemindeki hamlelerinde hata yapmak istemiyor.



Ara transfer dönemi için listesinde birçok yıldız olan Galatasaray'da gündeme flaş bir iddia ortaya atıldı.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile mutlu sona ulaşan ve gösterdiği performansla göz dolduran Angel Di Maria'nın ismi Galatasaray'ın transfer listesine eklendi.

Oyuncu için çalışmalara başlayan Aslan, Juventus'taki kötü gidişat etkenini de kullanarak yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray kurmaylarının, önümüzdeki günlerde Juventus yönetimi ile görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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