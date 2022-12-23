Galatasaray'da ara transfer dönemi planı hazır













Üç oyuncuya ilgi var ama izin yok!

Nelsson'a alternatif şart!

Forvete tek aday Deniz Undav!

Orta sahada hedef Branco van den Boomen!

Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, ana gündem maddesi ara transfer dönemi oldu. Okan Buruk önderliğinde tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da devre arası transfer döneminde izlenecek olan yol haritası belirlendi.Öncelikle ara transferde kadrosuna stoper ve forvet hattına takviye yapmak için çalışmalar yapan Galatasaray Yönetimi, orta saha takviyesini de düşünüyor.Bu sezon ortaya koyduğu performanslarla Avrupa kulüplerini peşine takan Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira için resmi teklifler gelmeye devam ediyor. Victor Nelsson'a Sevilla'nın, Sacha Boey'e Fransız kulüplerinin, Lucas Torreira'ya ise Serie A ekiplerinin ilgisi olduğu belirtilirken oyuncuların gitmesine en azından sezon sonuna kadar ayrılmalarına izin verilmeyecekleri öğrenildi.Sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerini doldurmak için ara transfer döneminde hamle yapılması planlanıyor.Forvet mevkisine maliyetli bir hamle yapmak istemeyen Galatasaray'da, hedefteki isim ise Deniz Undav oldu. Championship ekiplerinden Brighton forması giyen Deniz Undav için kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. Oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamaya sıcak bakan Galatasaray, Deniz Undav'ın transfer edilmesi halinde bu mevkiye başka hamle yapmayı düşünmüyor.Orta sahaya çok yönlü bir oyuncu transfer etmeyi hedefleyen Aslan, listesine Toulouse'da forma giyen Branco van den Boomen'i aldı. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Branco van den Boomen için Galatasaray'ın oyuncu için scout ekipleri gönderdiği öğrenildi.