Galatasaray'da ara transfer harekatı! Ocak ayında yeni transferler yapılacak













Forvet için düşünülen isim Moussa Dembele!

Stopere Cenk Özkaçar sürprizi!

Sağ beke milli aday: Mert Müldür!

Ara transfer dönemi yaklaşırken, kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek transferde tüm yetkiyi Sportif Direktör Erden Timur'a devretti.Yaşanan bu gelişmenin ardından harekete geçen Timur, önümüzdeki hafta transfer görüşmeleri için Avrupa seferine çıkacak.Ara transfer döneminde kadrosuna forvet, stoper ve sağ bek transferlerini tamamlamak isteyen Timur'un öncelikli rotası İtalya ve Fransa olacak.Haris Seferovic'in beklentilerin altında kalması, Mauro İcardi'nin ise sezon sonunda PSG'ye geri dönecek olması nedeniyle forvet transferine yönelen Galatasaray'da forvet transferi için listedeki ilk aday Moussa Dembele oldu. Sezon sonunda Lyon ile sözleşmesi bitecek olan, 26 yaşındaki golcü oyuncu için Galatasaray haricinde birçok Avrupa kulüpleri de devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar bu oyuncu için 5 Milyon Euro bütçe ayırarak yıldız golcüyü renklerine bağlamak istiyor. Kariyerinde 321 maça çıkan futbolcu, bu maçlarda 139 gol, 34 asistlik performans sergiledi.Erden Timur Lyon kulübü ile sadece Moussa Dembele konusunda görüşmeyecek. Galatasaray'ın stoper mevkisi için gündemine gelen isim Lyon forması giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar oldu. Şu anda kiralık olarak La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar için İspanyol ekibi satın alma opsiyonuna sahip ve bunu kullanmaya çalışacak. Ancak Galatasaray cephesi hem Cenk'le hem de Lyon'la anlaşıp, Valencia'nın bu transferdeki tüm yollarını kapatmaya kararlı. Danimarka Milli Takımı'nda gösterdiği performans ile adeta değerine değer katan Victor Nelsson için transfer iddiaları güçlendi. Birçok Avrupa kulüpleri deneyimli savunmacı için transfer yarışına girerken Galatasaray bu transferden 20 Milyon Euro gibi gelir bekliyor. Böylelikle Nelsson'un satışı halinde Danimarkalı'nın yeri Cenk Özkaçar ile dolacak.Galatasaray'ın transferde Fransa'dan sonraki durağı İtalya olacak. Sezon başından beri kadroya katılmak için uğraş verilen ancak henüz olumlu sonuç alınamayan milli sağ bek için girişimler ara transfer döneminde de devam edecek. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla değerine değer katan Sacha Boey için Avrupa devlerinin Galatasaray'ın kapısını sürekli çalması, bu bölgeye şimdiden bir takviyeyi mecbur kılıyor. Sassuolo kulübü ile sadece Mert Müldür konusunda pazarlık yapmayacak olan Galatasaray, uzun sürede peşinden koştuğu bir diğer milli yıldız Kaan Ayhan için de pazarlık masasına oturacak. Ancak Galatasaray, 27 yaşındaki savunmacının transferinde bu kez ısrarlı davranmayacak. Öncelik Mert Müldür operasyonuna verilecek.