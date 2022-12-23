SPOR
23 Aralık 2022 - 11:56

Galatasaray'da Berk Balaban geri çağrılıyor

Sarı kırmızılı ekipte kiralık olarak İskenderunspor'a gönderilen genç file bekçisi Berk Balaban'ın geri geleceği iddia edildi.

SPOR
23 Aralık 2022 - 11:56
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Galatasaray'da Berk Balaban geri çağrılıyor


Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yedeği konumundaki Okan Kocuk'un kamp performansı teknik heyeti tatmin etmedi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile kiralık olarak formasını giydiği Giresunspor'u adeta ligde tutan Okan Kocuk, sezon başında Galatasaray'a geri döndü.



Giresunspor'da gösterdiği performans ile adeta Fernando Muslera'nın veliahtı olarak gözüken Okan Kocuk, hem hazırlık kampında hem de hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile adeta şaşkına çevirdi.

Oyuncunun kötü performansı, Galatasaray Yönetimi'ni kaleci transferi konusunda harekete geçirirken flaş bir gelişme yaşandı.

Sezon başında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'a kiralanan 22 yaşındaki genç kaleci Berk Balaban'ın, sözleşmesinde yer alan oynama şartına uyulmadığı ileri sürüldü.

Sadece iki maçta forma giyebilen Berk Balaban'ın, Galatasaray tarafından geri çağrılacağı iddia edildi.

Galatasaray alt yapısında yetişen 22 yaşındaki genç file bekçisi daha önce Ankaraspor ve Niğde Anadolu takımlarında da kiralık olarak forma giymişti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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