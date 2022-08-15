2022-2023 sezonunda iyi bir oyun sergilemek için titizlikle sürdürdüğü transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Marsilya formasıyla top koşturan Cengiz Ünder'i kadroya dahil etmeye çalışıyor. Marsilya takımının başına geçen ve Cengiz Ünder'i kadroya almayı düşünmeyen teknik direktör Igor Tudor'un bu düşüncesi sonrası harekete geçen Galatasaray, başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak için görüşmeler başlattı.
SPOR
15 Ağustos 2022 - 21:43
Galatasaray'da Cengiz Ünder için hummalı çalışma! Transfer için harekete geçildi
Transfer çalışmalarına son hızla devam eden Galatasaray, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i renklerine bağlamak için harekete geçti.
SPOR
15 Ağustos 2022 - 21:43