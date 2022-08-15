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15 Ağustos 2022 - 21:43

Galatasaray'da Cengiz Ünder için hummalı çalışma! Transfer için harekete geçildi

Transfer çalışmalarına son hızla devam eden Galatasaray, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

SPOR
15 Ağustos 2022 - 21:43
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Galatasaray'da Cengiz Ünder için hummalı çalışma! Transfer için harekete geçildi


2022-2023 sezonunda iyi bir oyun sergilemek için titizlikle sürdürdüğü transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Marsilya formasıyla top koşturan Cengiz Ünder'i kadroya dahil etmeye çalışıyor.

Marsilya takımının başına geçen ve Cengiz Ünder'i kadroya almayı düşünmeyen teknik direktör Igor Tudor'un bu düşüncesi sonrası harekete geçen Galatasaray, başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak için görüşmeler başlattı.



Cengiz Ünder

2025 yılına kadar sözleşmesi var!

Tudor'un gelişi sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Cengiz Ünder Marsilya'nın Brest ile oynadığı maçta ilk 11'e çıkmıştı. Fakat Ünder sistem değişikliğinden sonra beklenen performansı gösteremedi ve maçın ikinci yarısında oyundan çıkarak yerini yeni transferlerden Alexis Sanchez'e bırakmıştı. Galatasaray cephesinden edinilen bilgilere göre ise yönetimin Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunma kararı aldığı öğrenildi.

8.4 milyon Euro bedel ile Roma'dan Marsilya'nın kadrosuna gelen Cengiz Ünder'in Fransız ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunduğu biliniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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